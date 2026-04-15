La desazón en el Barcelona por estas horas es total. Es que una vez más se frustra su intento por volver a ser campeón de la UEFA Champions League. En este caso, a manos del Atlético de Madrid en los Cuartos de Final, por lo que su última consagración sigue siendo la de la temporada 2014/2015 con Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez a la cabeza.

Y quien hizo su análisis al respecto fue justamente un excampeón de Europa con el Barça (en la temporada 2008/2009), Thierry Henry. En su rol de panelista de la señal CBS, el francés no anduvo con vueltas para transmitir su diagnóstico de lo que fue la derrota de los comandados por Hansi Flick ante el equipo colchonero de Diego Pablo Simeone.

“Este Barça necesita desesperadamente defensores de primer nivel. Podemos hablar del árbitro toda la noche, pero también tenemos que hacer una autocrítica y aquí hay muchas cosas a mejorar y deben hacerlo. Si no cambia nada, en los próximos diez años seguiremos viendo lo mismo y es una pena”, apuntó el también exdelantero del Arsenal.

En esa misma línea de resaltar las falencias del Barcelona, Henry añadió: “Jugar con una línea defensiva adelantada en estos grandes partidos europeos, con este tipo de planteamiento defensivo, todo se complica. Hace dos años que lo digo: este Barça ofrece oportunidades al contrario incluso cuando domina y así es muy complicado sacar adelante las eliminatorias”.

Por otra parte, destacó que el potencial ofensivo no alcanza frente a las desatenciones en el fondo: “El Atlético los castigó en la Copa del Rey, en casa en la Champions League, y en su campo de nuevo. Como dijo Micah (Richards), Lamine Yamal estuvo excepcional. Se echó el equipo a la espalda. Ferran Torres también. Pero siempre les dan oportunidades a los rivales y no se puede conceder tanto por mucho dominio y calidad que tengas”.

Para cerrar, le hizo un llamado de atención a Joan Laporta: “No podemos aspirar a mantenernos a este nivel sin una estabilidad de primer nivel. Lo siento, pero este equipo necesita desesperadamente centrales de élite la próxima temporada. Si no tienes la resistencia o la agilidad para cubrir ese espacio, te expones a una verdadera pesadilla. Esto no es solo una mala noche, es un problema estructural que necesita solución inmediata”.

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Al Barcelona solo le queda LaLiga

El FC Barcelona fue desplazado de la Copa del Rey y de la Champions League por el Atlético de Madrid. Por lo tanto, lo único que le queda para salvar la temporada es LaLiga, en la cual a falta de 6 fechas para el final es el líder con 9 puntos sobre su escolta, el Real Madrid, a quien debe enfrentar el próximo 10 de mayo.

Vale recordar que al Merengue ya le ganó la Supercopa de España en enero, de momento el único título del Barça -aunque sea considerada una competencia menor- en el curso 25/26.