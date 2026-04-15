Raphinha no tuvo participación en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League debido a la lesión muscular que sufrió en el partido amistoso que disputó con la Selección de Brasil vs. Francia en la fecha FIFA de marzo, pero de igual modo fue altamente protagonista por las declaraciones explosivas que lanzó una vez consumada la derrota del Barcelona ante el Atlético de Madrid.

“Para mí fue un partido robado. No solo eso, sino que creo que el arbitraje tuvo muchos problemas. Son increíbles las decisiones que tomaron”, dijo el brasileño en referencia a la labor del árbitro francés Clement Turpin, luego del encuentro que se disputó este martes 14 de abril en el Estadio Metropolitano.

Y no quedó ahí. Con visible indignación, Raphinha, en la charla que mantuvo con varios medios en zona mixta, agregó: “El Atlético hizo no sé cuántas faltas y no le mostraron ninguna tarjeta amarilla. Quiero entender que es realmente miedo a que el Barcelona pudiese ganar“.

A raíz de sus palabras, el delantero del Barça, ahora, se expone a una sanción por parte de la UEFA por haber hecho referencia a un ”partido robado” señalando así la honestidad de la entidad y del colegiado designado para el duelo de vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League.

Raphinha podría recibir entre 2 y 3 fechas de suspensión a cumplir en la Champions League de la próxima temporada

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Al respecto, el artículo 11 del Código Disciplinario del reglamento del ente europeo es claro. Cualquier violación a los “principios generales de conducta, conducta insultante o que infrinja de cualquier otro modo las normas básicas de conducta decente” o aquella “cuya conducta desacredite el deporte del fútbol, y a la UEFA en particular” será penalizada.

Y si bien todavía no hay versión oficial, los antecedentes indican cuál podría ser el castigo para Raphinha. En 2019, a su compatriota Neymar le aplicaron 3 fechas de suspensión por apuntar a los encargados del VAR en un partido que disputó con PSG vs. Manchester United. “Es una vergüenza. Ponen a cuatro tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada… ¿Cómo va a poner la mano de espaldas? El penalti no existe”, expresó Ney en aquel entonces, razón por la que después debió cumplir con dos ausencias postapelación ante el TAS.

En síntesis

El brasileño Raphinha acusó de “partido robado” al arbitraje tras la derrota ante Atlético de Madrid.

acusó de “partido robado” al arbitraje tras la derrota ante Atlético de Madrid. La UEFA podría sancionar al delantero con 2 o 3 fechas de suspensión internacional.

podría sancionar al delantero con de suspensión internacional. El arbitraje del encuentro disputado el 14 de abril estuvo a cargo de Clement Turpin.