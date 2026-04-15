Dura baja en Francia para el Mundial 2026: Hugo Ekitike se rompió el tendón de Aquiles

Las malas noticias invadieron a la Selección de Francia este martes 14 de abril. Es que Hugo Ekitike, delantero del Liverpool, se rompió el tendón de Aquiles durante el partido que estaba disputando ante el París Saint-Germain en Anfield por los Cuartos de Final de vuelta de la UEFA Champions League 2025/2026 (el PSG ganó la serie 4 a 0 y avanzó a la Semifinal).

Así lo confirmó Le Parisien este miércoles mediantes sus cuentas de redes sociales y en su portal web: ”El peor escenario se ha confirmado: víctima de una rotura del tendón de Aquiles durante el partido de Liverpool contra el PSG, Hugo Ekitike es baja para la Copa del Mundo”.

Asmismo, el medio citado advierte que durante la jornada el exatacante del Stade de Reims y Eintracht Frankfurt se realizará chequeos médicos para obtener mayores precisiones del alcance de la lesión, pero que de igual forma ya se determinó cuál es la zona afectada y que precisará de un largo proceso de recuperación para volver a los campos de juego.

”El miércoles se realizarán más exámenes para determinar si se trata de una rotura parcial o completa del tendón de Aquiles derecho. En cualquier caso, este tipo de lesión requiere cirugía y una larga rehabilitación. Posteriormente, deberá disputar varios partidos antes de recuperar su mejor forma. Por consiguiente, no puede estar completamente seguro de volver a jugar antes de finales de 2026”, informó Le Paisien.

El momento en el que Hugo Ekitike sufrió rotura del tendón de Aquiles. Getty Images.

Los movimientos que genera en la Selección de Francia la lesión de Hugo Ekitike

Frente a la lesión de Hugo Ekitike, el que aumenta sus chances en cuanto al protagonismo dentro de la Selección de Francia es Randal Kolo Muani, quien ya de por sí asomaba como una alternativa para un frente ofensivo titular que Didier Deschamps piensa conformar con Michael Olisé, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé.

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Además, Christopher Nkunku del AC Milan y Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, que estaban de alguna forma tapados por el delantero del Liverpool, también obtienen mayores chances para meterse en la lista definitiva de 26 integrantes del combinado galo para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.