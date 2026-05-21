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Mundial 2026

El primer mensaje de Cristiano Ronaldo luego de la advertencia que le hizo Gustavo Puerta para el Mundial

Descubre cuál fue el sorpresivo primer mensaje de Cristiano Ronaldo tras la atrevida advertencia de Gustavo Puerta para el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo y Gustavo Puerta se enfrentarán en el Mundial 2026.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo y Gustavo Puerta se enfrentarán en el Mundial 2026.

El duelo entre la Selección Colombia y Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026 empezó a subir de temperatura. Gustavo Puerta no dudó y le hizo una advertencia a Cristiano Ronaldo en vísperas de este duelo. Acto seguido, CR7 publicó un primer mensaje.

¿Casualidad o causalidad? Puerta es uno de los ocho jugadores que ya entrenan con Colombia en el campamento que se realiza en Medellín, y en la atención a los medios de comunicación del 21 mayo, el periodista Juan Pablo Hernández de ‘Gol Caracol’ le preguntó como se sentiría de poder marcar a Cristiano Ronaldo y qué haría para no dejarlo jugar.

“Sería un momento único, pero bueno en ese momento voy a estar representando a 50 millones de colombianos. Entonces, me olvidaría de que es Cristiano, de que sea quien sea, y a muerte siempre como lo hago en cada partido, advirtió Gustavo Puerta y el primer mensaje de la estrella de Portugal iba llegar en 3, 2, 1…

Cristiano Ronaldo y un primer mensaje tras la advertencia de Gustavo Puerta

Cristiano y Puerta se van a enfrentar en el Mundial. (Foto: Getty Images)

Cristiano y Puerta se van a enfrentar en el Mundial. (Foto: Getty Images)

Luego de la advertencia que le hizo Puerta, Cristiano Ronaldo no solo anotó dos goles para que Al-Nassr se consagrara campeón de la Saudi Pro League (Liga de Arabia Saudita) 2025-2026, también publicó un primer mensaje que le dejó claro al volante colombiano cómo llega al Mundial 2026. “¡¡¡¡¡Campeones!!!!!”, escribió CR7.

Post de CR7. (Foto: Instagram / @cristiano)

Post de CR7. (Foto: Instagram / @cristiano)

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Día y hora para que se dé el duelo Puerta vs. Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Se podría dar en la tercera fecha del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Selección Colombia y Portugal se enfrentarán el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. y… ¿Se dará el duelo Gustavo Puerta vs. Cristiano Ronaldo? Ese misterio estará por resolverse.

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En resumen

  • Gustavo Puerta advirtió que marcará a muerte a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.
  • Cristiano Ronaldo publicó el mensaje “¡¡¡¡¡Campeones!!!!!” al ganar la Saudi Pro League 2025-2026 tras la advertencia de Puerta.
  • Dos goles anotó CR7 con Al-Nassr luego de la advertencia de Gustavo Puerta.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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