El defensa de la Selección Colombia protagonizó una videollamada con la presentadora Rossy Lemos, donde se refirió al polémico cobro.

El defensa de la Selección Colombia, Dávinson Sánchez, rompió el silencio luego del polémico gol que le fue anulado en el empate entre la ‘Tricolor’ y Portugal por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026.

El zaguero central del Galatasaray se tomó con humor la acción que privó a los cafeteros de terminar con una victoria, luego de que el VAR determinara un milimétrico fuera de juego en el momento que sale el envío de Juanfer Quintero.

MIAMI GARDENS, FLORIDA – JUNE 27: Davinson Sanchez #23 of Colombia heads to score a goal, disallowed due to offside during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Portugal at Miami Stadium on June 27, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

En una breve videollamada con la presentadora y periodista de RCN, Rossy Lemos, el central fue consultado por la curiosa jugada. “Dávinson, Dios mío… ¿Cuánto es que calzas?”, le preguntó la comunicadora, haciendo alusión al escaso margen con el que fue sancionado el fuera de juego. Entre risas, el zaguero respondió: “Nueve y medio (…) pasó algo… pero bueno, son las reglas, para eso están. ¿Qué se va a hacer?”.

Pese a la frustración por el tanto invalidado, Sánchez prefirió destacar el rendimiento del equipo y la clasificación como líder de su grupo. “Acabamos primeros; hay que seguir con toda, como siempre. Lo disfrutamos al menos”, afirmó el defensor, ya enfocado en el duelo de los dieciseisavos de final frente a Ghana.

Publicidad

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Si bien la acción del VAR desató la amargura en todos los colombianos, el empate sin goles dejó al equipo de Néstor Lorenzo como ganador de grupo, por lo que su próximo rival en los 16avos de final será Ghana, duelo a disputarse el próximo viernes 3 de julio en el Lumen Field Stadium de Seattle.