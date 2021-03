Bayern vs Borussia: pronósticos, a qué hora y en qué canales ver el partido por la Bundesliga en EE.UU.

Bayern Munich y Borussia Dortmund se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por el partido de la jornada 24 de la Bundesliga en el estadio Allianz Arena a las 12:30 p.m. (hora ET) por la fecha en el Estadio Allianz Arena. El encuentro será transmitido vía ESPN para Estados Unidos y México. Bolavip te brinda toda la información sobre la hora, cuándo ver y todos los detalles.

El que fuera uno de los encuentros más disparejos en la liga alemana debido a la distancia entre estos dos equipos, ya que, mientras el Bayern Munich es el líder absoluto, el Dortmund se halla en el quinto lugar y con una diferencia de 13 puntos.

A qué hora juegan Bayern vs. Borussia ONLINE en USA

Bayern vs. Borussia EN VIVO y EN DIRECTO mañana a las 12:30 hs (ET) / 9:30 hs (PT) en Estados Unidos como a las 11:30 horas en México en el Estadio Allianz Arena.

Día: 6 de marzo

Hora: 12:30 p.m. (ET) / 9:30 a.m. (PT) / 11:30 p.m. hs (México)

Donde: Estadio Allianz Arena

Horarios ver Bayern vs. Borussia EN VIVO en EE.UU.

Estados Unidos: 12:30 p.m. (ET) / 9:30 a.m. (PT)

México: 11:30 a.m.

Perú: 12:30 p.m.

Colombia: 12:30 p.m.

Ecuador: 12:30 p.m.

Bolivia: 1:30 p.m.

Venezuela: 1:30 p.m.

Argentina: 2:30 p.m.

Chile: 2:30 p.m.

Paraguay: 2:30 p.m.

Uruguay: 2:30 p.m.

Brasil: 2:30 p.m.

España: 6:30 p.m.

En qué canal ver Bayern vs. Borussia EN VIVO en USA

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ABC App, ABC, ESPN Deportes, ESPN+

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Argentina: OneFootball App

Brasil: GUIGO, OneFootball App, Band

Chile: OneFootball App

Colombia: OneFootball App, Win Sports+

Ecuador: OneFootball App

Alemania: Sky Go, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Ticket

Internacional: Bet365

Paraguay: OneFootball App

Perú: OneFootball App

España: #Vamos

Uruguay: OneFootball App

Venezuela: OneFootball App

Bayern vs. Borussia: formaciones probables

Bayern Múnich: Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Gnabry; Lewandowski

Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Can, Hummels, Guerreiro; Delaney, Dahoud; Reyna, Reus, Sancho; Haaland

Bayern vs. Borussia pronósticos en Estados Unidos:

Este partido será un duelo de titanes dado que se enfrentarán dos grandes goleadores: Robert Lewandowski, representando a Bayern, y el joven Erling Haaland, del Dortmund. Por otro lado, históricamente, ambos clubes ya se habían enfrentado en la Bundesliga de años anteriores con un resultado casi pareja, por un lado Borussia cuenta con 18 goles a favor y el Bayer con solo 17.

