Octavio Rivero fue enfático en entrevista y en redes que la relación entre directiva y jugadores de Barcelona está rota, es por esto que está decidido a salir del club pese a su contrato vigente. Opciones no le faltan y este viernes reportan de un nuevo interesado.
Según el periodista Fabián Bertolini de Uruguay, Junior de Barranquilla preguntó condiciones por el fichaje del goleador de Barcelona. Es el segundo club colombiano que lo sondea en este mercado de pases del 2026.
Atlético Nacional ya consultó valores para sacar a Rivero de Ecuador, con un precio cercano a los 2 millones de dólares, Barcelona podría tener que negociarlo con menos para que las partes estén conformes.
Rivero tiene contrato por una temporada más y ante su intención de salir a mitad del 2025, la directiva le recordó que tiene vínculo vigente y de hecho negociaron un nuevo contrato.
América de México, Talleres de Argentina, Universitario de Perú y los dos clubes colombianos mencionados también tienen en carpeta a Octavio Rivero. Barcelona tendrá que salir a buscar dos delanteros en este mercado de pases 2026.
¿Hasta cuándo tiene contrato Octavio Rivero con Barcelona SC?
Octavio Rivero tiene contrato con Barcelona SC hasta finales la de temporada 2026. Su valor de mercado es de 700 mil dólares, sin embargo, el ‘Ídolo’ solo lo dejaría ir a cambio de más de 1.5 millones de dólares o más. Son horas claves para decidir su futuro.
ver también
Michael Estrada piensa en salir de Liga de Quito y se ofrece a otro grande de LigaPro
Octavio Rivero – Barcelona
En resumen
- Junior de Barranquilla consultó condiciones por Octavio Rivero, sumándose al interés de Atlético Nacional.
- Barcelona SC tasa la salida definitiva del delantero uruguayo en aproximadamente 2 millones de dólares.
- Octavio Rivero mantiene un contrato vigente con el club guayaquileño hasta finales de 2026.