FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao: Previa, pronósticos, cuándo, dónde y a qué hora ver partido en USA por la final de la Copa del Rey 2020-2021

FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao EN VIVO serán los protagonistas de la final de la Copa del Rey 2020-2021 a disputarse el 17 de abril a las 15:30 hs (ET), 14:30 (CT), 13:30 (MT) y 12:30 (PT) de los Estados Unidos, sobre el escenario del Estadio de La Cartuja de Sevilla con transmisión televisiva en USA de ESPN+, mientras que para México será a través de Sky HD, Blue To Go Video Everywhere. Por ello, te traemos todo lo que tienes que saber con respecto a la previa, pronósticos, cuándo, dónde y a qué hora ver el partido.

La tropa de Lionel Messi viene de recuperarse poco a poco de una temporada que arrancó con el pie izquierdo bajo el mando de Ronald Koeman. Al principio parecía que iban a quedar lejor de la cima en LaLiga, pero luego lograron remontar y mejorar su fútbol hasta escalar a la tercera posición, y sumarse a la intensa batalla por el campeonato ante Real Madrid y Atlético de Madrid.

Por otro lado, Athletic Club siempre será un dolor de cabeza para cualquier equipo español. Su garra vasca los hace intensos, que combinando con sus buenos jugadores y gran calidad técnica, se convierten en todo un espectáculo y pesadilla al mismo tiempo ante sus contrincantes. Esta es razón más que suficiente para pronosticar que la final de la Copa del Rey estará cargada de emoción desde el principio hasta el final.

FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao: Cuándo y a qué hora ver en USA

FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao se citarán sobre el césped del Estadio de La Cartuja de Sevilla a las 15:30 hs (ET), 14:30 (CT), 13:30 (MT) y 12:30 (PT), hora de los Estados Unidos para definir al campeón de la más reciente edición de la Copa del Rey.

Lugar: Estadio La Cartuja de Sevilla

Día: 17 de abril

Hora en Estados Unidos: 15:30 hs (ET), 14:30 (CT), 13:30 (MT) y 12:30 (PT)

Hora México: 14:30 hs (CDMX)

FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao: Dónde VER EN VIVO y EN DIRECTO en Estados Unidos (USA) la final de la Copa del Rey

FC Barcelona (Foto: Getty)

La definición de la Copa del Rey entre FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO para los Estados Unidos a través de ESPN+. Ahora, para México, la transmisión será vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Estados Unidos: ESPN+

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao: Pronósticos en USA

Lionel Messi (Foto: Getty)

La apasionante final de Copa del Rey entre FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao luce muy igualada sobre el papel, pues ambos equipos tienen un gran nivel y buen sistema de juego. Según DraftKings, los Culés figuran como los favoritos para levantar el trofeo tras reflejar cuotas de -200, mientras que los vascos aparecen con cuotas de +400, dejando el empate en +350.

DraftKings Barcelona -200 Empate +350 Athletic Club +400

* Cuotas via DraftKings

