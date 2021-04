Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO: Aquí todo sobre las cuotas, pronósticos, cuándo y dónde ver partido en USA por LaLiga 2021

Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO ONLINE | Este 24 de abril, ambas escuadras se batirán a duelo en el partido por la fecha 32 de LaLiga Santander 2021 en el Estadio Alfredo Di Stéfano. El partido será transmitido vía beIN SPORTS y Fanatiz en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará toda la información para ver EN DIRECTO de este evento.

Real Madrid aún se mantiene en el segundo lugar en la tabla, siendo siempre superado por tres o dos puntos de liderazgo de la temporada, pese a sus grandes esfuerzos como al poderío del Atlético de Madrid. Sin embargo, en los últimos tres encuentros, el equipo de Zidane no ha logrado ganar al Betis, por lo cual la presión ejercida en el DT y el equipo es fuerte.

Real Betis busca obtener los 3 puntos que le asegura su avance al quinto puesto de la tabla, tras sus continuos empates consecutivos ante Elche, Atlético de Madrid, Valencia y Athletic de Bilbao, lo cual no le permitió subir posiciones.

Cuándo y a qué hora juega Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO en USA

Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO se dará este 24 de abril a las 12:00 p.m. (PT) / 3:00 p.m. (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Día: 24 de abril

Lugar: Estadio Alfredo Di Stéfano

Horario por país Real Madrid vs. Real Betis

Estados Unidos: 12:00 p.m. (PT) / 3:00 p.m. (ET)

Perú 2.00 p. m.

México 2.00 p. m.

Ecuador 2.00 p. m.

Colombia 2.00 p. m.

Argentina 4.00 p. m.

Brasil 4.00 p. m.

España 9.00 p. m.

España (Islas Canarias) 8.00 p. m.

Uruguay 4.00 p. m.

Paraguay 3.00 p. m.

Chile 3.00 p. m.

Bolivia 3.00 p. m.

Venezuela 3.00 p. m.

Canadá 3.00 p. m.

Italia 9.00 p. m.

Francia 9.00 p. m.

Alemania 9.00 p. m.

Portugal 8.00 p. m.

Holanda 9.00 p. m.

Reino Unido 8.00 p. m.

Dónde ver Real Madrid vs. Real Betis en EE.UU.

El partido será transmitido vía streaming EN VIVO para Estados Unidos vía Fanatiz mientras que para el resto del mundo, todas las incidencias del partido podrás seguir todas las incidencias desde Bolavip.

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz (streaming)

Perú ESPN 2

Argentina ESPN 2

Brasil ESPN Brasil, NOW NET e Claro, GUIGO

Bolivia ESPN 2

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

Chile ESPN 2

Colombia ESPN 2 Colombia

Ecuador ESPN 2

República Dominicana SportsMax 2, Sky HD, SportsMax App

El Salvador Sky HD

Francia Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania DAZN, Blue Sport

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

España Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Movistar Laliga

Italia Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países bajos Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Reino Unido Premier Player HD, LaLigaTV

Uruguay ESPN 2

Venezuela ESPN 2

Real Madrid vs. Real Betis pronósticos en USA:

Las apuestas están a favor del Real Madrid debido a que se encuentra en segundo lugar de la tabla y es un duro rival para Real Betis. Sin embargo, Betis no es alguien a quién se le debe menospreciar dado que logró empatar con el líder de la tabla.

Resultados Cuota Real Madrid -210 Empate +350 Real Betis +550

*Cuotas cortesía de FanDuel.

