¿Falta de confianza? El sorpresivo dato sobre España para la Copa del Mundo 2026

Naturalmente, el vigente campeón de la Euro se posiciona como el máximo favorito para ganar la Copa del Mundo, pues el nivel de la competencia del Viejo Continente está casi a la misma altura que el del torneo global. Por eso, España asoma como el principal candidato para alzar el trofeo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Incluso, el último campeón de Europa en ser también campeón del mundo fue justamente la Roja en el Mundial de Sudáfrica 2010, tras haberse consagrado en la edición del 2008 que se llevó a cabo entre Austria y Suiza (y como si fuera poco, repitió en la versión del 2012 que se desarrolló entre Ucrania y Polonia).

Además, llegó a las últimas dos finales de la Liga de las Naciones. En 2023 venció a Países Bajos y en la última disputada en este 2025 fue superada por Portugal (ambas se definieron en los penales). Y a ese se le suma el nivel de juego de futbolistas como Unai Simón, Marc Cucurella, Mikel Merino, Dani Olmo, Martín Zubimendi, Pedri y Lamine Yamal, entre otros.

Por lo tanto, es razonable que aparezca bien arriba en las predicciones. Sin embargo, esta tendencia, de momento, no está teniendo peso en la venta de tickets de los partidos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues tras la apertura de la tercera fase para el expendio (la primera instancia en la que los boletos se pudieron vender con los nombres de los integrantes de cada juego).

Resulta que la FIFA develó los partidos y las selecciones que causaron mayor interés, y España no figura ni entre las primeras 10. Los encuentros que generaron más expectativa son: Brasil – Marruecos (Nueva Jersey, 13 de junio), México – Corea del Sur (Guadalajara, 18 de junio), Ecuador-Alemania (Nueva Jersey, 25 de junio) y Escocia-Brasil (Miami, 24 de junio).

Mientras que las aficiones que más tickets solicitaron, después de los tres anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá), en orden, son: Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá.

El grupo que le tocó a España en la Copa del Mundo 2026

Tras el sorteo realizado el 5 de diciembre de 2025, España quedó como cabeza de serie del Grupo H, un cuadro que a priori parece accesible aunque tendrá un cierre exigente. La Roja debutará ante Cabo Verde (15 de junio) y luego enfrentará a Arabia Saudí (21 de junio), dos rivales teóricamente inferiores, antes de cerrar la fase de grupos contra su adversario más fuerte, Uruguay (26 de junio).

