Real Madrid vs. Eibar EN VIVO: pronósticos, a qué hora y en qué canales ver el partido por la LaLiga en USA

Real Madrid vs. Eibar EN VIVO ONLINE jugarán mañana, sábado 20 de marzo, a las 7:15 hs (ET) por la jornada 29 de LaLiga Santander en el Estadio Alfredo Di Stéfano. El encuentro será transmitido vía Fanatiz como beIN SPORTS; y, Sky HD para México. Todo sobre hora, cuándo ver y todos los detalles lo tendrás en Bolavip.

El Real Madrid sigue sin la presencia de su líder y siguen perdiendo jugadores: Dani Carvajal y Fede Valverde, Eden Hazard y Toni Kroos. Muchos de ellos siguen recuperándose de sus lesiones. Por otro lado, Eibar se encuentra antepenúltimo en la tabla y buscará dar el golpe a un debilitado equipo merengue.

A qué hora juegan Real Madrid vs. Eibar EN VIVO en USA

Real Madrid vs. Eibar EN VIVO y EN DIRECTO mañana a las 10:15 hs (ET) / 7:15 hs (PT) en Estados Unidos como a las 08:15 hs en México en Estadio Alfredo Di Stéfano.

Día: 20 de marzo

Hora: Estados Unidos: 10:15 hs (ET) / 7:15 hs (PT) / 08:15 hs (México)

Donde: Estadio Alfredo Di Stéfano

Real Madrid vs. Eibar online: Horarios ver en EE.UU.

Estados Unidos: 10:15 hs (ET) / 7:15 hs (PT)

México: 08:15 hs

España: 16.15 hs

Argentina: 11:15 hs

Bolivia: 10.15 hs

Brasil: 11.15 hs

Chile: 11.15 hs

Colombia: 09.15 hs

Ecuador: 09.15 hs

México: 08:15 hs

Paraguay: 11.15 hs

Perú: 09.15 hs

Uruguay: 11.15 hs

Venezuela: 10.15 hs

Dónde ver en vivo el Real Madrid vs. Eibar en USA

El partido por la fecha 28 de LaLiga entre el Real Madrid y Celta a disputarse mañana y será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. Fanatiz y beIN SPORTS serán los encargados de pasar el encuentro en USA, mientras que Sky HD hará lo propio en México.

En qué canal ver Real Madrid vs. Eibar EN VIVO en USA

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Cuba: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

República Dominicana: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean, Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur

Guatemala: Sky HD

Haití: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Honduras: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean, Sky HD

Internacional: Facebook Live

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Puerto Rico: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

España: Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus

Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Real Madrid vs. Eibar: formaciones probables

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Isco; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Eibar: Dmitrovic; Pozo, Arbilla, Oliveira, Soares; Sergio Álvarez, Aleix García, Diop, Bryan Gil; Inui y Kike García.

Real Madrid vs. Eibar pronósticos en Estados Unidos:

El Real Madrid es el favorito de las casas de apuestas de USA para ganar el partido en el Estadio Alfredo Di Stéfano en busca de los puntos que les permitan acercarse al liderazgo de la tabla de LaLiga, pero Eibar se verá en problemas en la primera de sus diez finales para mantenerse en el juego y justo se enfrenta a un poderoso Real Madrid.

Resultados Cuotas Real Madrid -290 Empate +420 Eibar +700

*Cuotas cortesía de FanDuel.

