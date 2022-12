Cristiano Ronaldo ha sido el centro de atención de la jornada de este 5 de diciembre en pleno Mundial de Qatar 2022. El futbolista estaría a tan solo una firma de convertirse en jugador de Al-Nassr de Arabia Saudita. Las ofertas del equipo de Medio Oriente ya habían sido anunciadas por el propio jugador.

Este lunes 5 de diciembre, el diario Marca dio por hecho que Cristiano Ronaldo tiene un acuerdo con Al-Nassr para su firma como agente libre en el mes de enero. El jugador está actualmente sin club tras la rescisión de su contrato con Manchester United luego de meses de disputas con el club inglés.

La fuente asegura que el jugador cobrará unos 200 millones de euros por temporada, una cifra nunca antes vista en el mundo del fútbol. Sin embargo, pese a la sorpresa que ha generado esta noticia en los fanáticos, el mimso Cristiano Ronaldo había hecho público el interés desde Arabia Saudita por sumas disparatadas.

Entrevista con Piers Morgan

En su polémica entrevista con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo ya había revelaro que tenía ofertas multimillonarias sobre la mesa provenientes de Arabia Saudita. Sin mencionar qué equipo fue el que le hizo la oferta, aseguró que rechazó 350 millones de euros.

"Sí, es cierto. En ese momento la rechacé. Se dijo mucha basura sobre que nadie me quería. Si estas en una urgencia te ofrecen a los equipos, pero Jorge Mendes maneja más de 100 futbolistas y siempre recibe ofertas por Cristiano. No he jugado en muchos clubes, pero he recibido muchas ofertas" dijo el delantero.

