La Inteligencia Artificial pone a Colombia entre las 10 favoritas para ganar el Mundial 2026  

La Selección Colombia volverá a la máxima fiesta de la FIFA con un arma de doble filo en frente. Tal y como ocurrió en la edición de 1994 de la Copa del Mundo, el combinado de Néstor Lorenzo recibe elogios de peso en cuanto a las probabilidades que tiene de ganar por primera vez el torneo. Se le pone como una de las 10 favoritas a un certamen donde por primera vez se estrenará el formato de 48 selecciones clasificadas.

El Superordenador de Opta no duda y afirmó que Colombia cuenta con un 2% de posibilidades de coronarse como campeón del Mundo en el verano del año 2026. Hablamos de una de las tres selecciones sudamericanas que aparecen en un ranking de 10 donde manda a España con un total de 17%. Le sigue Francia con un 14.1%, Inglaterra con un 11.8% y justamente después aparece Argentina con un total de 8.7% en cuanto a las previsiones se refiere. La Albiceleste es la mejor colocada por parte de la IA de nuestro lado del mundo.

Curiosamente después aparece Alemania con 7.1% y en medio de una crisis generacional que por poco llegó a poner en tela de juicio su participación en el torneo a inicios de la eliminatoria europea. La Portugal de Cristiano Ronaldo con 6.6% sigue y después de ello apareció Brasil con un 5.6% de posibilidades que únicamente tiene por detrás en cuanto al top ten se refiere a selecciones como Holanda, Noruega y finalmente Colombia. En pocos días llega el sorteo.

El momento de los dirigidos por Néstor Lorenzo les coloca incluso por encima de otras potencias en cuanto a la predicción general se refiere. Opta sitúa a combinados consolidados en cuanto a participaciones de la Copa del Mundo se refiere como Bélgica y Uruguay detrás de los cafeteros con un total de 1.9% y 1.7%. También incluso naciones que fueron absolutamente tendencia durante la edición de Qatar como Marruecos o Croacia apenas cuentan con un 1.1% de posibilidades en cuanto a las predicciones generales se refiere. En pocos meses veremos que tanto acierta o no la IA.

España y Colombia, puntas del ranking de favoritas de Opta para el Mundial 2026: GETTY

En cuanto al resto de combinados de nuestro lado del mundo, aparece México con un 1.3% de posibilidades y Ecuador con un 1%. También Estados Unidos con un 0,9%, Paraguay con un 0,4%. La nación de Asia con mayor número de posibilidades es Japón en la casilla número 17 con un total de 0,9% de posibilidades y en África lo hace Senegal como número 20 de la tabla general con un 0,6%. Queda cada vez menos para una edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA donde Colombia vuelve después de una dolorosa ausencia en Qatar. Todavía no se incluye a las selecciones que se encuentran en repechaje.

El camino de Colombia antes del Mundial 2026

Todo hace indicar que los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán dos amistosos de peso en la ventana de selecciones del mes de marzo. En Francia se da prácticamente como un hecho un amistoso contra el equipo de Didier Deschamps salvo que el sorteo de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA empareje a los cafeteros con la actual subcampeona del mundo en la primera fase del certamen. Croacia también podría ser el segundo rival si no se da el escenario anterior.

A estos choques hay que sumarle la posibilidad de sumar uno o dos amistosos durante el mes de junio y en la preparación del Mundial. Hablamos de choques que se disputarán en territorio norteamericano para calentar la llegada de una edición del certamen donde James Rodríguez tendrá su última gran fiesta con la selección cafetera. También donde veremos a Luis Díaz disputando su primera edición del torneo. Para Opta, Colombia tiene con que soñar por todo lo alto.

Datos claves

