En inicio del 2022 fue un rotundo cambio de aire para la carrera de Pierre Emerick Aubameyang. Tras una turbulenta salida de Arsenal, el centrodelantero encontró lugar en Barcelona y fue uno de los más destacados del semestre en el equipo de Xavi Hernández.

Este miércoles, el atacante publicó a través de la Federación Gabonesa de Fútbol que ya no jugará a nivel internacional con el elenco africano. Así, Aubameyang se despide como el máximo goleador histórico del equipo, con un total de 30 goles en 72 partidos.

En enero de este año, el gabonés no formó parte del plantel que disputó la Copa Africana de Naciones oficialmente por haber tenido irregularidades cardíacas tras haber contraido Covid-19. Sin embargo, Freddhy Koula, de de RFI Radio Foot, informó en su momento que se habría tratado de un acto de indisciplina junto a Mario Lemina, de Niza. Aquel hecho no fue confirmado por aquel entonces y su última presentación con el elenco africano fue en noviembre, ante Libia, por las Eliminatorias.

El comunicado de Aubameyang:

"Después de 13 años de orgullo representando a mi país, anuncio que doy por terminada mi carrera internacional. Me gustaría dar las gracias al pueblo gabonés ya todos los que me han apoyado en las buenas y en las malas. Guardaré muchos buenos recuerdos como el día que debuté en Omnisports, o el día que regresé de Nigeria con el Balón de Oro africano", comenzó anunciando.

Y finalizó: "Agradezco a nuestro Presidente, Su Excelencia Ali Bongo Ondimba quien siempre ha apoyado a los Panthers y siempre ha trabajado para que el fútbol evolucione en nuestro país. También me gustaría agradecer a todos mis entrenadores, personal y jugadores con los que me he encontrado durante esta carrera. Finalmente, agradezco a mi padre que me hizo querer hacer como él, esperando haberlo enorgullecido vistiendo nuestros colores".