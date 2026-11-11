A una semana del Mundial Sub 17: los equipos que arribaron a Qatar y el calendario completo

Comienza la cuenta regresiva para el esperando Mundial Sub 17 y varias selecciones ya están en Doha para el puntapié inicial. Lo que tenés que saber.

El cierre de este 2026 contará con uno de los eventos más esperados del año: el Mundial Sub 17 de Qatar, que tendrá su punto de partida el próximo 18 de noviembre y que termina de alistar motores con la llegada de la gran mayoría de las selecciones a Doha.

El torneo internacional del que por segunda vez en la historia participarán 48 seleccionados se celebrará desde el 19 de noviembre hasta el 13 de diciembre, día señalado para la disputa de la gran final y tendrá un total de 104 partidos.

Los partidos, a excepción de la final, se celebrarán en las diferentes canchas de Aspire Zone, un complejo de última generación también conocido como Ciudad Deportiva de Doha.

La gran final del certamen tendrá lugar en el Estadio Internacional de Khalifa, en Rayán, que desde su última remodelación en 2017 tiene una capacidad para 45.857 espectadores. Allí se coronó la Selección de Portugal el año pasado, en la primera de las cinco ediciones anuales del Mundial Sub 17 masculino de la FIFA cuya organización quedó a cargo de Qatar.

Los equipos que ya arribaron a Doha

A casi una semana del puntapié inicial, varias selecciones ya están en Qatar y otras tantas lo harán en los próximos días. Arabia Saudita, Camerún, República de China, Nueva Caledonia, Honduras, Nueva Zelanda, Vietnam, República de Corea, y Costa Rica son algunos de los seleccionados que pisaron tierra qatarí y esperan instalados su debut.

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La delegación de Costa Rica en su llegada al aeropuerto de Doha (Foto: Prensa Oficial)

Camerún formará parte del Grupo K junto a México, Rumania y Venezuela (Foto: Prensa Oficial)

A su vez, en las últimas horas, FIFA confirmó las listas de las 48 selecciones que formarán parte de la cita mundialista en su sitio oficial.

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Todos los grupos del Mundial Sub 17 2026:

Grupo A

Qatar

Panamá

Egipto

Grecia

Grupo B

Corea del Sur

Nueva Caledonia

Ecuador

Uganda

Grupo C

Argentina

Australia

Dinamarca

Mozambique

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Grupo D

Francia

Haití

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo E

Italia

Jamaica

Costa de Marfil

Uzbekistán

Grupo F

Senegal

Croacia

Tayikistán

Cuba

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Grupo G

Mali

Nueva Zelanda

Bélgica

Vietnam

Grupo H

España

China

Fiji

Marruecos

Grupo I

Brasil

Irlanda

Tanzania

Costa Rica

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Grupo J

Estados Unidos

Macedonia

Chile

Argelia

Grupo K

México

Rumania

Camerún

Venezuela

Grupo L

Japón

Colombia

Serbia

Honduras

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El calendario completo del Mundial Sub 17:

El encargado de abrir el torneo será Qatar, país anfitrión, que se medirá el jueves 19 de noviembre frente a Panamá en el partido inaugural por el Grupo A. Ese mismo día también jugarán otros equipos importantes como Argentina, Ecuador, Uruguay y Francia, entre otros.

Cómo comprar entradas para el Mundial Sub 17 Qatar 2026

Aquellos fanáticos que quieran comprar sus entradas pueden hacerlo en la página oficial del torneo, que ofrece distintas alternativas según la cantidad de partidos.

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En primer lugar existe un pase diario (Day Pass), que les permitirá asistir a un máximo de ocho partidos por jornada en la Aspire Zone, además de disfrutar de las actividades culturales y de entretenimiento en la Fan Zone. Los pases diarios tienen un precio de 20 QAR (unos 6 dólares) por jornada para la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final y cuartos de final. Se podrá comprar un máximo de seis pases diarios por persona por cada jornada. Todas las entradas son digitales.

También está disponible un pase preferente (Prime Pass), que permitirá a los aficionados reservar asientos para los partidos de mayor demanda. Estas entradas tienen un costo de 35 QAR (unos 10 dólares) para la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales, y de 20 QAR para el partido por el tercer puesto. Se puede adquirir un máximo de cuatro pases preferentes por persona para cada campo principal por jornada.

Por su parte, la gran final se celebrará el 13 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali y las entradas están disponibles en Categoría 1 a 30 QAR (8 dólares) y en Categoría 2 a 15 QAR (4 dólares). Se permite comprar un máximo de seis entradas por persona para la final.

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Arabia Saudita, otro de los equipos que ya entrena en Doha (Foto: Prensa Oficial)

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