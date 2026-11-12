Estados Unidos decide retirarse del Mundial Sub 17 de Qatar a una semana de su inicio

A solo siete días del comienzo de la Copa del Mundo, FIFA confirmó la salida de Estados Unidos, quien no participará del certamen en Qatar por "motivos de seguridad".

A solo una semana del comienzo de la Copa del Mundo Sub 17 que se llevará a cabo en Doha, Qatar, la delegación de Estados Unidos decidió no participar del mismo por motivos de seguridad, según confirmó la FIFA en las últimas horas.

“La FIFA ha sido informada de la decisión de U.S. Soccer de retirarse de la Copa Mundial Sub-17. Se aplicará el reglamento correspondiente del torneo. Las evaluaciones de seguridad de la FIFA se mantienen sin cambios y no se han producido novedades que afecten la situación de seguridad en torno al torneo”, explicó el organismo en su sitio oficial.

El torneo, que por segunda vez consecutiva se jugará en Qatar, comienza el próximo jueves 19 de noviembre hasta el domingo 13 de diciembre.

A través de una carta difundida por la Federación de Fútbol de Estados Unidos se confirmó la baja del equipo juvenil, dirigido por Alex Aldaz y que formaba parte del Grupo J junto a Montenegro, Chile y Argelia. Su debut estaba pautado para el 21 de noviembre ante el conjunto europeo.

“La FIFA comprende que la decisión de U.S. Soccer se tomó en vista de la alerta de viaje de nivel 3 vigente en los Estados Unidos”, agregó el ente rector del fútbol mundial para explicar la salida del equipo estadounidense. Sin embargo, también se aclaró que la seguridad del torneo no corre ningún riesgo y que las medidas siguen siendo las mismas.

“La seguridad y protección de todos los participantes y aficionados sigue siendo primordial. Como en todos los torneos y eventos de la FIFA, mantenemos un estrecho contacto con las autoridades pertinentes y esperamos con entusiasmo el inicio del torneo en Catar. En los últimos meses, Catar ha albergado con éxito varios eventos internacionales, entre ellos el Mundial de Pádel de la FIP, el Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-17 de la FIVB, la Liga de Diamante de Doha, los Clasificatorios Asiáticos para la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027 y el MotoGP”, completa el comunicado de FIFA.

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Aún resta confirmar si la organización de la Copa del Mundo dispondrá un reemplazante para Estados Unidos o cómo se reorganizará el calendario de la competencia.

El formato del Mundial Sub 17 2026

Por segunda vez en la historia (la primera fue el año pasado, donde fue campeón Portugal también en Qatar), el Mundial Sub 17 tendrá 48 equipos (ahora son 47 y resta saber qué pasará con el reemplazo de Estados Unidos) y 104 partidos en total.

Los partidos, a excepción de la final, se celebrarán en las diferentes canchas de Aspire Zone, un complejo de última generación también conocido como Ciudad Deportiva de Doha. Por su parte, la gran final del domingo 13 de diciembre se jugará en el Ahmad bin Ali Stadium.

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Todos los grupos del Mundial Sub 17 2026:

Grupo A

Qatar

Panamá

Egipto

Grecia

Grupo B

Corea del Sur

Nueva Caledonia

Ecuador

Uganda

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Grupo C

Argentina

Australia

Dinamarca

Mozambique

Grupo D

Francia

Haití

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo E

Italia

Jamaica

Costa de Marfil

Uzbekistán

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Grupo F

Senegal

Croacia

Tayikistán

Cuba

Grupo G

Mali

Nueva Zelanda

Bélgica

Vietnam

Grupo H

España

China

Fiji

Marruecos

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Grupo I

Brasil

Irlanda

Tanzania

Costa Rica

Grupo J

Macedonia

Chile

Argelia

*Resta confirmar si Estados Unidos tendrá reemplazante en la competición.

Grupo K

México

Rumania

Camerún

Venezuela

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Grupo L

Japón

Colombia

Serbia

Honduras

Cómo comprar entradas para el Mundial Sub 17 Qatar 2026

Aquellos fanáticos que quieran comprar sus entradas pueden hacerlo en la página oficial del torneo, que ofrece distintas alternativas según la cantidad de partidos.

En primer lugar existe un pase diario (Day Pass), que les permitirá asistir a un máximo de ocho partidos por jornada en la Aspire Zone, además de disfrutar de las actividades culturales y de entretenimiento en la Fan Zone. Los pases diarios tienen un precio de 20 QAR (unos 6 dólares) por jornada para la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final y cuartos de final. Se podrá comprar un máximo de seis pases diarios por persona por cada jornada. Todas las entradas son digitales.

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También está disponible un pase preferente (Prime Pass), que permitirá a los aficionados reservar asientos para los partidos de mayor demanda. Estas entradas tienen un costo de 35 QAR (unos 10 dólares) para la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales, y de 20 QAR para el partido por el tercer puesto. Se puede adquirir un máximo de cuatro pases preferentes por persona para cada campo principal por jornada.

Por su parte, la gran final se celebrará el 13 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali y las entradas están disponibles en Categoría 1 a 30 QAR (8 dólares) y en Categoría 2 a 15 QAR (4 dólares). Se permite comprar un máximo de seis entradas por persona para la final.

DATOS CLAVE

Estados Unidos se retiró del Mundial Sub 17 de Qatar por motivos de seguridad.

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El torneo juvenil de la FIFA se disputará entre el 19 de noviembre y 13 de diciembre.