Qatar, otra liga que amenaza a la MLS de Messi como lugar de retiro de las estrellas de Europa

Durante el verano, y después, han cerrado varios fichajes que podrían haber jugado en la MLS de Messi. No solo Arabia compite con USA en este sentido.

Otra gran potencia está surgiendo en el mercado de fichajes por Oriente Medio. Durante los últimos años hemos entendido a Arabia Saudita como el gran rival de la MLS a la hora de ofrecer un retiro dorado a los mejores jugadores de Europa. Qatar se viene sumando poco a poco a la contienda con incorporaciones que podrían estar tranquilamente en Estados Unidos compitiendo con Lionel Andrés Messi. Sobra dinero, al igual que en la Saudi Pro League.

El campeonato de Oriente Medio, solo en este verano compró a Mahrez, Joselu, Firmino, Luis Alberto y Verratti. Algunos nombres de menor peso llegan incluso desde Arabia. A diferencia del territorio saudí, Qatar no cuenta con el poderío económico para transferencias importantes, pero sí con una capacidad absoluta de ofrecer sueldos astronómicos que amenazan nuevamente a la MLS como lugar de retiro de las grandes estrellas.

Durante mucho tiempo, el torneo que cuenta con Messi tuvo el eslogan de retiro dorado de los mejores jugadores del mundo. Si bien tras la llegada del argentino otros nombres de peso como Thomas Müller, Antoine Griezmann o Robert Lewandowski se han sumado, es cada vez más común ver a grandes jugadores poner rumbo a Arabia Saudita por las amables condiciones económicas que tienen este tipo de fichajes. La MLS no puede ni quiere competir con lo que se paga en Oriente Medio.

Pablo Marí, Jeison Murillo, Krzysztof Piątek y Pablo Sarabia son algunos de los jugadores que también han llegado a la Qatar Stars League a lo largo de los últimos años. Todo esto con un trabajo en silencio y sin el dinero de Arabia Saudita para grandes transferencias como la de Neymar, pero con billetes de sobra para poder seducir a grandes jugadores de unirse a su territorio en lugar de lo que podrían tener por ciudades como Riad o la MLS.

Mahrez o Firmino, últimos grandes fichajes de Qatar: GETTY

Hay una premisa importante para entender por qué Estados Unidos no puede competir en el pago de transferencias. Al tratarse de un torneo de franquicias donde se promueve la competitividad entre todos los equipos, se entiende que dejar a las instituciones realizar este tipo de incorporaciones desbalancearía una liga donde es bastante difícil ver a un campeón repetir el título 12 meses después de ganar una gran conquista. La MLS toma nota y empieza a entender que no solamente Arabia Saudita será su gran rival de los próximos años.

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Messi sigue volando en la MLS

Miami derrotó al Atlanta United del Tata Martino como visitante por 3 a 1. Todo ello después de una nueva actuación magistral de un Messi que se sigue configurando como el mejor jugador de la fase de liguilla. Recordemos que el Inter Miami ya se encuentra clasificado a la fase de playoffs y únicamente intenta luchar en este momento por una de las mejores posiciones de dicha ronda del campeonato.

28 goles y 14 asistencias es lo que acumula Lionel Messi hasta la fecha en una MLS que supone su primer gran reto tras retirarse de la Selección Argentina. El argentino se prepara para los últimos compromisos de una fase regular donde el Inter Miami busca llegar de la mejor manera posible a la postemporada.

Datos claves

Catar emerge como un rival económico clave frente a la MLS .

emerge como un rival económico clave frente a la . Lionel Messi suma 28 goles y 14 asistencias en la presente temporada de la MLS .

suma en la presente temporada de la . Inter Miami aseguró su clasificación a la ronda de playoffs de la MLS.