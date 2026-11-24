Restan menos de 40 días para la llegada del 2027. Messi y CR7 asumen diferentes retos. Así se encuentran en el ranking de goleadores del año.

2026 ha sido un año marcado por la figura de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Ambos se retiraron de sus respectivas selecciones tras una Copa del Mundo que marca el final de una era en todos los sentidos. Así se encuentran de cara a intentar convertirse en el máximo goleador del año calendario hasta la llegada de 2027.

A 24 de noviembre, Messi se encuentra igualado en la tercera posición con 43 goles oficiales. Ha marcado estos tantos para la Selección Argentina y para Inter Miami, y empata con Kylian Mbappé. Harry Kane comanda la clasificación general con 56 anotaciones, pero no podrá sumar más por su lesión de las últimas horas. Dion Beljo es la gran sorpresa de esta tabla con sus 46 goles entre Dinamo Zagreb y Croacia.

Cristiano Ronaldo se encuentra ahora mismo por fuera del top 15. El delantero portugués suma un total de 29 gritos sagrados desde el 1 de enero del año 2026. Seis goles lo separan del inicio de un top ten que en este momento se cierra con Raphinha en la décima posición. CR7 busca desde hace varios meses acercarse a la cifra de 1000 goles oficiales que le permitan consumar una marca sin precedentes en el historial del deporte mundial.

Si miramos a los grandes goleadores del año hay que destacar a nivel Latinoamérica al delantero mexicano Julián Quiñones con 41 goles. También al atacante chileno de Universidad Católica Fernando Zampedri. El cafetero Luis Suárez se encuentra en la novena posición con 35 anotaciones, mientras Pedro, del Flamengo, supone el otro gran brasileño de la clasificación general.

Messi todavía puede optar a ser el máximo goleador del año: GETTY

La lesión de Harry Kane abre la puerta a que otros futbolistas puedan quedarse con el título de máximo goleador del año calendario. Parece difícil teniendo en cuenta la poca cantidad de partidos que quedan por delante, pero nada se encuentra descartado cuando hablamos de nombres con tanto olfato goleador de cara a la portería contraria. Messi y Cristiano Ronaldo tienen claros objetivos antes de que termine un 2026 marcado por sus goles e igualmente por su final en cuanto a las competiciones de FIFA se refiere.

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Los goleadores del año 2026

Harry Kane (Bayern Múnich / Inglaterra) – 56 goles Dion Beljo (Dinamo Zagreb / Croacia) – 46 goles Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia) – 43 goles Lionel Messi (Inter Miami / Argentina) – 43 goles Julián Quiñones (Al Qadsiah / México) – 41 goles Ivan Toney (Al Ahli Jeddah / Inglaterra) – 41 goles Fernando Zampedri (Universidad Católica / Chile) – 39 goles Erling Haaland (Manchester City / Noruega) – 38 goles Luis Suárez (Sporting CP / Colombia) – 35 goles Raphinha (FC Barcelona / Brasil) – 35 goles Khadija Shaw (Manchester City (F) / Jamaica) – 34 goles Lamine Yamal (FC Barcelona / España) – 34 goles Ede Oloko (FK Liepaja / Benín) – 32 goles Michael Olise (Bayern Múnich / Francia) – 32 goles Pedro (Flamengo / Brasil) – 30 goles Cristiano Ronaldo (Al-Nassr / Portugal) – 29 goles

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