España renovó a De La Fuente, Zidane se estrena en Francia y Klopp lo hace en Alemania. Muchos cambios en los banquillos tras el Mundial.

Se viene el primer parón de selecciones de una temporada marcada por la Copa del Mundo. Lo ocurrido a lo largo del verano por Norteamérica derivó en cambios absolutamente trascendentales en algunas de las principales potencias del continente. Mientras nombres como Luis De La Fuente, Thomas Tuchel o Néstor Lorenzo se mantuvieron en sus banquillos, hasta el 42% de las naciones involucradas en el Mundial 2026 tienen nuevos estrategas para esta ventana de partidos.

Un total de 20 participantes de la Copa del Mundo tienen nuevo entrenador en esta Fecha FIFA. Los cambios se han dado en todos los continentes y por diferentes motivos. Desde finalizaciones de contrato hasta actuaciones absolutamente indefendibles durante el Mundial 2026, casi el 50% de los participantes en el torneo empieza un nuevo ciclo en esta ventana de partidos internacionales que estrena nuevo formato igualmente.

Destaca la salida de Didier Deschamps de Francia y el debut de Zinedine Zidane. También la posibilidad de ver a Jürgen Klopp por Alemania después de muchos años de espera. Nombres como Xavi Hernández en Países Bajos, Jorge Jesús en Portugal o Slaven Bilić en Croacia marcan el inicio de una nueva era con sus respectivos ciclos. Únicamente en el Viejo Continente y cuando hablamos de grandes potencias vemos cómo Luis De La Fuente o Thomas Tuchel pudieron sobrevivir a un verano donde buena parte de las potencias de este juego quedaron en deuda con su rendimiento.

En Sudamérica el escenario tampoco es muy diferente. A la espera de lo que decida Lionel Scaloni en Argentina, ya se conoce que Diego Forlán será el nuevo entrenador de Uruguay e igualmente que Marcelo Gallardo se ha hecho cargo de Ecuador. Carlo Ancelotti seguirá mandando en Brasil en medio de una reconstrucción general del fútbol de la pentacampeona que comienza con amistosos en Oceanía.

Klopp, otro que debuta en esta Fecha FIFA con Alemania: GETTY

México, con la salida del Vasco Aguirre en lugar de Rafa Márquez; Senegal, dándole las riendas de su proyecto a Patrick Vieira, o Corea del Sur, poniéndose en manos de Robert Moreno (exasistente de Luis Enrique), son otros de los cambios que trae esta ventana de selecciones en relación a los banquillos de la Copa del Mundo. La primera edición con 48 equipos deja un balance de hasta el 42% en cuanto a finalizaciones de ciclo tras el 19 de julio en Nueva Jersey.

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Todas las selecciones que cambiaron de DT

Francia: Didier Deschamps – Zinedine Zidane Alemania: Julian Nagelsmann – Jürgen Klopp Portugal: Roberto Martínez – Jorge Jesus Países Bajos: Ronald Koeman – Xavi Hernández República Checa: Ivan Hašek/Koubek – Santi Denia Croacia: Zlatko Dalić – Slaven Bilić Bélgica: Rudi Garcia – Mark van Bommel Escocia: Steve Clarke – Sébastien Pocognoli Uruguay: Marcelo Bielsa – Diego Forlán Ecuador: Sebastián Beccacece – Marcelo Gallardo México: Javier Aguirre – Rafa Márquez Senegal: Malick Thiaw – Patrick Vieira Cabo Verde: Bubista – Bettencourt Argelia: Vladimir Petković – Ibrahim Hamdani Costa de Marfil: Emerse Faé – Hervé Renard Túnez: Hervé Renard – Mouine Chaâbani Sudáfrica: Hugo Broos – Pitso Mosimane Jordania: Jamal Sellami – Badou Zaki Corea del Sur: Hong Myung-bo – Robert Moreno Haiti: Sébastien Migné – David Badía

Datos claves