“Era un artista”, el colombiano que cambió la carrera de Roberto Martínez, entrenador de Portugal

Roberto Martínez pronto enfrentará a Colombia. Lo hará como entrenador de Portugal y en un Mundial más que especial para Cristiano Ronaldo. En las últimas horas y en charla con Caracol, el español no dudó en recordar y elogiar a la figura de Hugo Rodallega. Es el cafetero que empezó a cambiar la carrera del ex DT de Bélgica en la Premier League. Wigan Athletic, donde hicieron historia.

“Si lo viera en estos momentos, sería acordarse de todos los momentos que pasamos juntos, que fueron muy buenos, muy intensos, de una competitividad increíble…Era un jugador súper competitivo, súper comprometido con el grupo, que marcó una era y ayudó muchísimo al Wigan Athletic”, empezaba Roberto Martínez en su recuerdo del actual delantero de Santa Fe. Es una de las figuras más importantes en la historia del club.

Los 24 goles en 117 partidos hacen a Rodallega el goleador histórico de Wigan en Premier League. Fue vital para Martínez en sus primeros pasos el torneo. Su tanto en la última fecha del 2012 evitó el descenso del club y fue el puntapié inicial para que 12 meses más tarde, con Roberto Martínez al frente, fuesen campeones de FA Cup. El rival en aquel estadio de Wembley no sería otro que Manchester City.

Para Martienz se trata de un jugador distinta. Recuerda en Hugo alguien tocado por la varita, un delantero de élite en muchos registros y que vendió la marca Colombia como pocos en sus tiempos: “Un jugador con un toque mágico, con decisión frente a la portería y una carrera que podía marcar la diferencia…Para mí, la selección y el fútbol colombiano representan todo aquello que me enseñó Hugo Rodallega”.

Rodallega, el colombiano que cambió la vida de Roberto Martínez: GETTY

“Fue un jugador estelar en la Premier League y demuestra el ADN del fútbol colombiano…Levantó el nombre del fútbol colombiano y lo puso en lo más alto dentro de la percepción de la Premier League”, comentaba Roberto Martínez sobre su recuerdo de un Rodallega cuyo tanto para conseguir la salvación, en parte mantuvo la columna vertebral que 12 meses más tarde sería campeón del torneo más antiguo del mundo.

Publicidad

Publicidad

Roberto Martínez espera un partidazo vs. Colombia

Miami el próximo 27 de junio. Fecha donde Colombia y Portugal medirán fuerzas por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de selecciones. El entrenador de Cristiano Ronaldo y compañía valora un choque absolutamente trascendental para la consecución de las fases definitivas. Antes, ambos conjuntos tendrán que medirse con equipos de la talla de Uzbekistán y al ganador del playoff que la FIFA disputará en marzo entre selecciones como Jamaica, Nueva Caledonia y Congo.

“Siempre se analiza en la selección colombiana el elemento mágico que nace en condiciones importantes. Crecí con ‘Pacho’ Matura, la Selección del 94 y siempre ha habido grandes selecciones. Tenemos un máximo respeto, últimamente vimos un amistoso ante España y muestra lo bien que se adapta Colombia a los equipos europeos. Máximo respeto y a partir de un partido digno para un gran Mundial”, los elogios de Martínez a un conjunto cafetero que ya cuenta los días para su regreso a las Copas del Mundo.

Datos claves

Hugo Rodallega es el máximo goleador del Wigan en Premier League con 24 goles .

es el máximo goleador del en Premier League con . Portugal y Colombia jugarán el 27 de junio en Miami por el Mundial 2026.

y jugarán el en Miami por el Mundial 2026. Roberto Martínez ganó la FA Cup con el Wigan tras vencer al Manchester City.

Publicidad

Publicidad

ver también No es Luis Díaz: el máximo goleador latino en Europa es colombiano y pide titularidad con Néstor Lorenzo