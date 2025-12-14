En España vaticinan clima hostil para Uruguay por parte de México en el Mundial 2026

La Selección de Uruguay ya tiene claro como será su camino en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Estados Unido, México y Canadá 2026. Tras el sorteo que realizó la FIFA el pasado 5 de diciembre en la ciudad de Washington, el combinado charrúa confirmó que integrará el Grupo H, el cual compartirá con Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

Contra el conjunto de Medio Oriente, los comandados por Marcelo Bielsa se verán las caras el lunes 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. En tanto que con el elenco africano chocarán el domingo 21 del mismo mes, también en el recinto ubicado en el estadio de Florida. Y para cerrar, se enfrentará a España en el Estadio Akron de Guadalajara.

Este último cruce, a priori, será el que defina el primer y segundo puesto de la zona. Y en ese sentido, los cálculos dan que el que quede como escolta, muy posiblemente, se topará con la Selección Argentina (Grupo J con Argelia, Austria y Jordania) en el duelo de los 16vos de Final (a jugarse en Miami).

Por lo que este mano a mano de Uruguay con España toma mayor trascendencia por este detalle (en el que ambos preferirían evitar a la vigente campeona mundial), teniendo en cuenta que 8 de los 12 terceros también avanzarán a la primera instancia de eliminación directa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Pero además, desde el país de la Península Ibérica advirtieron un condimento adicional para lo que será este partido pautado por la FIFA para el viernes 26 de junio. Conforme al Diario AS, el combinado dirigido por Luis De La Fuente contará con el apoyo del público mexicano presente en el inmueble que le pertenece a las Chivas de Guadalajara.

La Roja apela al respaldo de los mexicanos, frente a la baja venta de entradas entre los españoles

Este dato se toma como un aliciente para los actuales campeones de la Euro, puesto que no se encuentran ni entre los 10 países con más ventas de entradas, por lo menos, en las tres fases de expendio que activó la FIFA mediante su sitio web oficial (tras los tres anfitriones, asoman: Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá).

”Va a ser complicado llenarlo. El último, ante Uruguay en Guadalajara, sí tiene mucho mejor cartel como para arrastrar aficionados, aunque sean mexicanos locales que apoyen a la Selección española”, advirtió el medio citado.

