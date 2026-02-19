La dieta de Lamine Yamal con ayuno diurno que hará antes de la Finalissima

La Finalissima que disputarán España y Argentina se encuentra cada vez más cerca. A finales del próximo mes de marzo, la vigente campeona de Europa y América medirán fuerzas en Qatar y en un choque de estrellas marcado por el primer enfrentamiento a gran escala entre Lionel Messi y Lamine Yamal. Ojo que el futbolista de Barcelona tendrá que someterse a una dieta con ayuno diurno en la previa de dicho compromiso.

Todo pasa por entender que llegamos a tiempos de Ramadán para la comunidad musulmana. Una religión que Lamine Yamal práctica de forma fiel y que a lo largo de los próximos 30 días le obligará a cambios en sus prácticas diarias. Todo ello por una festividad absolutamente importante para la comunidad espiritual más abundante de este planeta. No es ni mucho menos el único futbolista de alto nivel que tendrá que acomodarse como ha ocurrido en decenas de ocasiones.

Por Ramadán entendemos el periodo religioso donde cualquier musulmán no puede ingerir alimentos mientras haya luz del día. Hablamos de una práctica donde se pretende concienciar a los privilegiados de la comunidad sobre el momento difícil que viven los menos favorecidos. También de un acto de solidaridad donde no se ingiere alimentos hasta la llegada de la noche para recordar la suerte que se tiene de no tener en falta un plato de comida o un techo. Lamine Yamal y su familia, al igual que figuras como Karim Benzema o Mohamed Salah, pasarán por esta prueba a nivel físico en momentos decisivos de la temporada.

No nos olvidemos que la Finalissima llegará el próximo 27 de marzo y que por ende, Lamine Yamal tendrá que abstenerse de comer a lo largo del día hasta el próximo 19M. En Barcelona, diferentes medios de comunicación ya han comentado que el conjunto culé realizará un plan de acondicionamiento tanto físico como mental especial para evitar cualquier tipo de bajón de rendimiento en tiempos donde el equipo de Hansi Flick se juega prácticamente todos los títulos. España, por supuesto, cruza los dedos por su estrella.

Yamal va por un nuevo título con España tras conquistar la Eurocopa: GETTY

Como decimos, la joven estrella de la selección española y Barcelona no es el único que tendrá que acomodarse. El fútbol europeo se encuentra cargado de futbolistas de máximo nivel que practican la religión musulmana y que se encuentran en algunos de los mejores equipos del planeta. A los nombres mencionados previamente se le suman otros como el de Antonio Rüdiger, diferentes elementos de la Selección de Marruecos como Hakimi e incluso otros lejos ya del viejo continente como Sadio Mané.

Publicidad

Publicidad

Posibles bajas para España Versus Argentina

La mala noticia para Lionel Scaloni llegó a lo largo de las últimas horas y con la confirmación del desgarro de Lautaro Martínez. Habrá que ver si el capitán y centro delantero del Inter de Milán puede sumarse a una contienda donde se espera que como mínimo sume minutos. En España, la ecuación no es mucho menos más amable.

Recordemos que diferentes elementos de La Roja campeona de la Eurocopa 2024 se encuentran a media máquina por cuestiones físicas. Dani Carvajal todavía no recupera su titularidad en Real Madrid, Rodri Hernández apenas empieza a mostrar el nivel que le dio el Balón de Oro en Manchester City y otros nombres de peso como Nico Williams se someten a tratamientos conservadores para evitar que la pubalgia le saque incluso en la próxima edición del Mundial. Veremos cuántos de estos nombres pisan catar dentro de poco más de cinco semanas.

Datos claves

La Finalissima entre España y Argentina se celebrará el próximo 27 de marzo en Qatar.

entre España y Argentina se celebrará el próximo en Qatar. Lamine Yamal realizará ayuno diurno por el Ramadán previo al partido contra Argentina.

realizará ayuno diurno por el previo al partido contra Argentina. El delantero argentino Lautaro Martínez sufrió un desgarro que pone en duda su participación.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras superar marca de Maradona, Lamine Yamal le quitó otro récord a Messi en Barcelona