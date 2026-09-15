Tras derrotar a Argentina en la final del Mundial, Luis De La Fuente cobrará casi el doble que Scaloni

El DT de España firmará nuevo contrato con La Roja. Lo hará después de vencer a Scaloni en la final del Mundo. Cobraría hasta el doble que el argentino.

Llegan importantes novedades alrededor del futuro de la vigente campeona del mundo. Tras un verano donde España conquistó el planeta con una generación que puede ser irrepetible, desde la RFEF se dan pasos firmes pensando en defender el título en el verano del año 2030. Luis De La Fuente firmaría un nuevo contrato con el cual cobraría hasta el doble que Lionel Scaloni.

Las informaciones llegan gracias a Radio Nacional e igualmente a la Cadena SER. Se habla de un Luis De La Fuente que renovará su contrato con España hasta el verano del año 2030 con un sueldo que se encontrará entre los 4 y 5 millones de euros por temporada. Hablamos de cifras que pueden ser cercanas al doble de lo que en este momento recibe el entrenador de Argentina. Este también debe resolver su futuro con la AFA a finales de año.

Scaloni recibe cerca de 2.6 millones de euros por cada temporada. Todo ello a manos de la Asociación del Fútbol Argentino, con la cual ha ganado cuatro títulos desde su llegada al equipo tras el trágico Mundial de Rusia 2018. Luis De La Fuente es el primer entrenador que le derrota en una eliminatoria de torneos de FIFA desde la Copa América de 2019. El premio se traduce en gloria e igualmente en un contrato que le situará entre los 4 o 5 mejores seleccionadores mejor pagados del planeta.

Se espera que el anuncio sobre el nuevo contrato del seleccionador español llegue a lo largo de las próximas jornadas. Todo ello con el deseo de cerrar las dudas alrededor de su continuidad en la previa de la próxima ventana de selecciones. En esta, España iniciará el camino para intentar meterse en la Final Four de la Nations League. Son el vigente subcampeón del torneo tras haber caído frente a Portugal.

De La Fuente disfrutará de un contrato superior al de Scaloni: GETTY

El futuro del banquillo español llega también cuando en Argentina hay dudas sobre la continuidad de Scaloni. No solamente por el retiro de Lionel Andrés Messi, sino igualmente por todo el desgaste que ha tenido un ciclo absolutamente histórico para el combinado sudamericano. Veremos qué clase de respuesta hay desde AFA a una Real Federación Española de Fútbol que confiará como nunca en su seleccionador para torneos como la Eurocopa del 2028 e igualmente el Mundial del centenario.

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Los 5 seleccionadores mejor pagados del Mundo

Carlo Ancelotti, Brasil, 10,0 M€ .

. Jurgen Klopp, Alemania, 7,0 M€ .

. Mauricio Pochettino, Estados Unidos, 6,0 M€ .

. Thomas Tuchel, Inglaterra, 5,8 M€ .

. Luis De La Fuente, España, 4-5 M€.

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