Marruecos anunció donde será la final del Mundial 2030 y FIFA sale a desmentirlo

FIFA tiene que salir a desmentir todo para evitar el inicio de un conflicto de fuerza mayor de cara al Mundial 2030. Marruecos quiere la final.

La final de la Copa del Mundo del año 2030 vuelve a levantar auténticas tensiones al otro lado del Atlántico. Palabras por parte de los dirigentes de la Federación de Marruecos generan un contexto donde la FIFA tiene que salir a desmentir dónde se realizará el partido definitivo de la próxima edición del Mundial. La batalla entre Rabat y Madrid se encuentra más que abierta desde hace varios meses.

Todo empezó cuando el máximo dirigente del fútbol marroquí, Fouzi Lekjaa, afirmó que la final del Mundial 2030 se jugará en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, que aún se encuentra en construcción. Una auténtica bomba que tuvo que ser desactivada por parte de los portavoces de la FIFA teniendo en cuenta que ni mucho menos hay una elección clara en relación a la sede del último partido del torneo. España viene pujando desde hace varios años para que esta se lleve a cabo en estadios como el Santiago Bernabéu o el Camp Nou.

“Es falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030. La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo”, palabras de los portavoces de la FIFA en relación a las declaraciones de Fouzi Lekjaa. Desde hace más de 5 semanas medios de comunicación como Times hablan de diferentes movimientos por parte de Marruecos para quedar como sede de la final.

Algo que por supuesto en España no ha caído ni mucho menos bien. No hay que olvidar que la candidatura de la Copa del Mundo del año 2030 incluía solamente al principio a los ibéricos junto a Portugal. Después se sumaría Ucrania en un gesto humanitario debido al conflicto en el este de Europa. Meses más tarde y al tratarse de la edición del centenario se incluyó a los 3 países sudamericanos que ahora se llevarán los 3 partidos inaugurales.

Marruecos sigue pujando por la final del Mundial 2030: GETTY

Marruecos anuncia que la final de la Copa del Mundo se disputará en su territorio. La FIFA tiene que salir a desmentirlo y el escenario de tensiones entre Rabat y Madrid crece. Se espera que a lo largo de los próximos semestres finalmente se tome una decisión en relación a una definición del torneo especial donde las haya. La Real Federación Española de Fútbol sigue manteniendo que los acuerdos entre todas las partes involucradas tenían en claro un par de años atrás que sería el territorio europeo el que se llevaría el último partido del certamen.

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