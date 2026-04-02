Crece la tensión entre España y Marruecos tras el episodio islamófobo de cara al Mundial 2030

Las tensiones van en aumento entre España y Marruecos, países que si bien pertenecen a continentes diferentes se encuentran unidos por el Estrecho de Gibraltar (una distancia aproximada de apenas 14 kilómetros entre una costa y la otra), luego de lo que fueron los cantos islamófobos de una fracción de la afición de la selección española en el amistoso del pasado 31 de marzo contra Egipto en el Estadio Cornellá de Barcelona.

Esto claramente significa un problema entre los países vecinos en todos los sentidos, incluido en lo deportivo, dado que ambos serán protagonistas principales como anfitriones de la Copa del Mundo 2030. De hecho, desde hace meses se disputan la organización de la Final. Mientras la Península Ibérica (Portugal nunca estuvo en la pelea) presenta al Santiago Bernabéu y al Camp Nou como los favoritos (más el estadio del Real Madrid que el del FC Barcelona), el país africano ofrece el Gran Estadio de Hassan II, el cual está en plena construcción y promete una capacidad de 115 mil espectadores.

Por eso, en España consideran que los movimientos de la prensa marroquí a raíz de lo sucedido en Cornellá no son más que una estrategia para intentar persuadir a la FIFA de frente a la decisión que tomarán en cuanto a las sedes del Mundial 2030 y que darán a conocer a fines del 2026 o a principios del 2027.

”Cornellà aún colea: los cuatro cánticos denunciables, el grupo que los inició… y Marruecos se aprovecha. El ‘caso Cornellà’ sigue generando reacciones: el grupo ‘Barcelona con la selección’ compró entradas en sectores donde hubo cánticos, la RFEF estudia todo a fondo y el país vecino se aprovecha del contexto para pedir la final del Mundial”, advirtió este jueves el diario Marca a raíz de las publicaciones del periódico Goud.

Resulta que el portal magrebí resalta los “numerosos incidentes racistas en los estadios españoles” en los últimos años y subraya la preocupación de la RFEF por frenar este tipo de actos. Además, aclaró que “en los estadios de Marruecos no se registran incidentes racistas de este tipo ni de esta intensidad”, y deslizan que la FIFA “es consciente” de lo que ocurre en España, por lo que, en ese contexto, consideran que Marruecos parte con ventaja para albergar la final del Mundial 2030.

La sanción que podría recibir España de la UEFA y de la FIFA

Lo que tiene seguro España es que recibirá sanciones por parte de la UEFA y de la FIFA, las cuales se podrían aplicar en sus próximos partidos como local, que serán por la Liga de las Naciones 2026/2027. Los castigos van entre una multa de 20.000 francos suizos y/o el cierre parcial de gradas o limitación en la venta de tickets.

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En síntesis