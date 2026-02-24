Joan Laporta publicó un libro donde cuenta su verdad sobre la salida de Messi en Barcelona

“Así salvamos al Barça”. Es el nuevo libro de Joan Laporta y donde se revelan cuestiones absolutamente desconocidas sobre uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente del conjunto culé. El candidato a presidente de la entidad cuenta su verdad alrededor de la marcha de Lionel Andrés Messi e igualmente sobre las propuestas que se le hicieron al futbolista argentino para continuar en el equipo de sus amores más allá de que el verano del año 2021. Hubo varias ofertas rechazadas por su entorno.

Laporta habla de dos momentos puntuales donde el entorno de Messi recibió propuestas para seguir ligado al club de su vida. En 2021 se puso en manos de Jorge Messi un contrato donde su hijo seguiría participando como futbolista de la entidad pero donde continuaría su carrera más adelante como un activo de la MLS. Todo esto repetimos antes de la llegada de David Beckham e Inter Miami a la vida del capitán de la Selección de Argentina.

“En el momento de negociar la renovación, tenía un equipo bastante exigente y, aunque su padre se mostró más comprensivo, su círculo daba la impresión de que no lo era. Se nos ocurrió una solución descabellada: un contrato a largo plazo con una primera etapa como jugador del Barça y una segunda cedido a un equipo de la MLS”, reflexiones de Laporta en su libro alrededor de un momento por el cual se le sigue cuestionando incluso casi 5 años más tarde. Como decimos no era la última vez que se vería con el entorno del zurdo.

El segundo momento nos lleva al verano del año 2023 y donde ambas partes volvieron a reunirse tras la salida de Messi del Paris Saint Germain. En ese momento ya la MLS aparecía como un posible destino de La Pulga. Cuestiones de normas, reconoce, maniataron todo: “Parece que era algo que iba a driblar las normas de LaLiga. Pero esta nos dice que lo olvidemos, que teníamos que firmar un acuerdo para vender un porcentaje de los derechos televisivos durante cincuenta años a través de un fondo llamado CVC”.

Laporta contó su verdad sobre la salida de Messi en agosto del 2021: GETTY

“Jorge Messi vino a mi casa, preparo el contrato, le envío el borrador y no me responde. Pasa una semana, dos… un mes después, finalmente vuelve a mi casa y me dice que han decidido ir al Inter Miami, donde no estará sometido a tanta presión”, reflexiones de Laporta en su libro. No lamenta ninguna de las decisiones tomadas alrededor del futuro del club y de su máximo ídolo. Reconoce que un retorno de Lionel a la entidad es prácticamente imposible durante su mandato.

Messi-Laporta, relación rota

Horas antes de la presentación de su libro, Laporta también tuvo un intercambio con diferentes medios de comunicación. Habló ahí de cómo se encuentra su relación más personal con el argentino, al cual vio crecer hasta el Olimpo del fútbol y con el que incluso llegó a levantar el mítico Sextete del equipo de Pep Guardiola. Episodios en la gala del Balón de Oro confirman lo que era ya un secreto a voces.

Ni mucho menos negó que las posturas entre ambas partes se hayan acercado después de que en el verano del año 2021 el entorno del argentino se sintiese usado por el candidato presidencial para llegar a la dirección del club por segunda vez en su historia: “La relación con Messi no es la que era. Hubo un incidente en la entrega del Balón de Oro en el que yo fui a saludarle y él consideró que no teníamos que saludarnos…La relación está perjudicada”.

