Vietnam construirá el estadio más grande del mundo con forma de tambor y capacidad para 135 mil espectadores

Tener el estadio más grande del planeta es un orgullo que no muchos feudos pueden presumir. A pocos meses de la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, diferentes proyectos a lo largo y ancho del planeta buscan quedarse con este reconocimiento de cara a los próximos años. Vietnam, salvo giro de 180°, contará con el recinto más grande de todos los tiempos gracias a sus 135 mil espectadores.

Nos tenemos que ir hasta el sur de la capital del país. Concretamente a la ciudad de Hanói y donde se está dando vía suelta a uno de los mayores proyectos de infraestructura deportiva de todos los tiempos. Si todo sigue su curso, el Trong Dong contará con un total de 135.000 espectadores gracias a un proyecto angular que se pretende culminar por el año 2028. Superaría el estadio de Minnesota como al renovado el nuevo Camp Nou.

Hablamos de un estadio que contará con forma de tambor y que igualmente se espera que vaya de la mano con la construcción de un complejo deportivo de más alto nivel. Una ciudad deportiva que el país pretende instalar para el año 2035. Todo cuando ya durante 7 temporadas podamos ver el estadio Trong Dong por todo lo alto. El área total del plan ocupa 411 hectáreas y una inversión necesaria de 38.000 millones de dólares.

En pleno 2026, el recinto más grande del planeta no es otro que el Narendra Modi Stadium en India con 132.000 espectadores. Otro feudo en Asia, para criquet y que muestra el poderío económico del deporte en dicha zona del mundo y que apunta a competir por los mayores espectáculos del deporte internacional con este tipo de recintos.

Así será el distrito Olímpico del Trong Dong en Vietnam: TW

Volviendo al Trong Dong, hablaremos del estadio con techo retráctil más grande del mundo y un campo de juego móvil. Un escenario similar al que por ejemplo Real Madrid pretendía con su nuevo Bernabéu y un césped retráctil que permita albergar eventos de todo tipo. La forma de tambores del recinto, supondrá un honor al símbolo sagrado de la cultura, fuerza y comunidad del país del sureste asiático.

Publicidad

Publicidad

Los estadios más grandes del fútbol en 2026

Rungrado Primero de Mayo: Pyongyang, Corea del Norte , 114.000 espectadores.

, 114.000 espectadores. Melbourne Cricket Ground: Melbourne, Australia , 100.000 espectadores.

, 100.000 espectadores. Spotify Camp Nou: Barcelona, España , 99.354 espectadores (pasará a tener 105.000).

, 99.354 espectadores (pasará a tener 105.000). Soccer City: Johannesburgo, Sudáfrica , 94.736 espectadores.

, 94.736 espectadores. Rose Bowl Stadium: Pasadena, USA , 93.888 espectadores.

, 93.888 espectadores. Wembley Stadium: Londres, Inglaterra , 90.000 espectadores.

, 90.000 espectadores. Estadio Lusail: Lusail, Qatar , 88.966 espectadores.

, 88.966 espectadores. Estadio Azteca: CDMX, México , 87.523 espectadores.

, 87.523 espectadores. Nacional Bukit Jalil: Kuala Lumpur, Malasia , 87.411 espectadores.

, 87.411 espectadores. Borg El Arab: Alejandría, Egipto, 86.000 espectadores.

Datos claves

El estadio Trong Dong en Vietnam tendrá capacidad para 135.000 espectadores en el año 2028 .

en Vietnam tendrá capacidad para en el año . La construcción del recinto requiere una inversión de 38.000 millones de dólares en 411 hectáreas .

en . El Narendra Modi Stadium en India es el más grande en 2026 con 132.000 asientos.

ver también Mundial 2026: el fixture con las fechas, los horarios, las sedes y dónde ver los partidos del Grupo I