Raphinha da los tres motivos por los que merecía el Balón de Oro

34 goles y 26 asistencias. Con esto cerró la campaña pasada Raphinha un año calendario para la historia del Barcelona a nivel local. A pesar de este rendimiento y los éxitos cosechados por los culés, desde la dirección del Balón de Oro se apostó por Ousmane Dembelé como ganador del certamen. Para el brasileño, el merecía el gran premio por estos tres motivos.

“En mi opinión, un galardón individual no puede basarse en una sola competición. Con esa premisa, creo que merecía ganarlo, por lo que hice durante la temporada, por los títulos que gané en Barcelona, por los números que conseguí y por todo lo que aporté en el campo”, empezaba el brasileño en SofaScore alrededor de una temporada pasada donde entiende que pocos pueden igualarle en cuanto a rendimientos se refiere.

Igualmente, Raphinha dejó en claro que tanto Lamine Yamal como Dembelé podían quedarse con el premio. Entiende que su candidatura era sólida gracias a sus números individuales, a los éxitos colectivos dados por Barcelona y por lo que se entiende que es la valoración de la temporada completa. Cuestiona que solo tomar la Champions League para repartir premios es un error de peso.

Para Raphinha hay un arquitecto detrás de su gran ascenso al olimpo del fútbol. Señala que no estaría en esta lucha por premios individuales de no ser por la figura de Hansi Flick. Elogia su capacidad de hacer creer a los jugadores e igualmente, el gen competitivo que le ha dado a la plantilla: “Flick fue quien prácticamente me hizo tener la mejor temporada de mi carrera. Me dio confianza cuando creo que nadie más lo hizo, ni siquiera yo mismo”.

Raphinha consideraba que merecía el Balón de Oro, así como Lamine Yamal: GETTY

En lo que vamos de campaña, Raphinha ya suma un total de 13 goles y 5 asistencias en 21 partidos entre todas las competiciones. Ya levantó igualmente la Supercopa de España en una final contra Real Madrid donde marcó y donde certificó su rol de estrella gravitacional en choques del más alto nivel. espera poder luchar por el Balón de Oro del 2026 en unos meses.

Publicidad

Publicidad

Grandes elogios de Raphinha a Ancelotti

Pocos entrenadores le han sufrido tanto como Carletto. La suerte ha querido que ahora unan caminos en Brasil. Todo ello pensando en una edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA donde dentro de algunos meses la selección Verdeamarelha intentará cortar una racha de 24 años sin títulos en dicho frente. Para Raphinha la llegada del ex DT de Real Madrid servirá para darle experiencia y consolidar un proyecto en horas bajas a nivel competitivo.

“Me sorprendió mucho. La forma cómo trabaja, la manera en que se mantiene cerca de los jugadores…Marca una diferencia enorme. Con su llegada a la selección, volvimos a reconectar”, terminaba el jugador de Barcelona sobre un Carlo Ancelotti al cual le anotase más de 7 goles en su paso por el banquillo merengue.

Datos claves

Raphinha cerró el año calendario pasado con un registro de 34 goles y 26 asistencias .

cerró el año calendario pasado con un registro de y . El brasileño ya suma 13 goles y 5 asistencias en 21 partidos de la presente temporada.

y en de la presente temporada. Ousmane Dembélé fue el ganador del Balón de Oro, superando al atacante del Barcelona.

Publicidad

Publicidad

ver también Es la revelación de Barcelona esta temporada: “Sería suplente para que volviera Messi”