Cristiano Ronaldo necesita 7 puntos en 3 partidos para levantar su primer título en Arabia Saudita

Al-Qadisiyah 3-1 Al-Nassr aprieta a Cristiano Ronaldo. Su Al-Nassr sigue como líder de la primera división de Arabia Saudita a falta de tres jornadas. Al-Hilal puede apretar incluso más la clasificación a lo largo de las próximas horas. Las cuentas pensando en que el exdelantero del Manchester United o Real Madrid pueda ser campeón son absolutamente claras.

Si el Al-Hilal derrota mañana al Al-Khaleej, quedará solamente a un punto del equipo de Cristiano Ronaldo cuando quedan nueve unidades en el aire. Recordemos que ambos equipos se tendrán que medir en la penúltima jornada del certamen en un partido absolutamente vital en la lucha por el título. CR7 y su Al-Nassr no tienen margen de error después de haber dominado prácticamente todo el campeonato del fútbol de Arabia Saudita.

Las cuentas son claras y hablan de un Al-Nassr que, a la espera de lo que ocurra mañana, necesita siete puntos sobre nueve para evitar depender de otros resultados. Al equipo de Cristiano Ronaldo le quedan todavía choques frente a Al-Shabab, Al-Hilal y Damac en la lucha por su primer gran título en Arabia Saudita. Recordemos que el portugués no ha podido levantar títulos oficiales con el club desde su fichaje a finales del año 2022.

El imaginario popular imagina un choque donde Al-Hilal se imponga al Al-Khaleej. En ese caso Cristiano Ronaldo y compañía tendrán que sumar en todos sus próximos compromisos para no depender de caídas del equipo azul de Riad. No nos olvidemos que ambos se medirán el próximo 12 de mayo en la casa del Al-Nassr y por la penúltima fecha del certamen. Si hay derrota del Al-Hilal mañana, el título puede definirse la próxima fecha.

Al-Hilal y Al-Nassr de CR7 se miden en dos semanas: GETTY

La cosa apunta a ser incluso un poco más apasionante teniendo en cuenta los compromisos internacionales de ambos equipos. Después del choque con el Al-Hilal y antes de la última fecha, Cristiano Ronaldo tendrá la final de la Champions League de Asia 2 frente al Gamba Osaka de Japón el 16 de mayo. Algo similar ocurre con el equipo azul de la ciudad de Riad el próximo 8 de mayo, cuando tenga que medirse con el Al-Kholood por la final de la Copa del Rey Saudí.

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CR7 lucha por la Bota de Oro de Arabia

A falta de tres jornadas, el portugués suma un total de 25 goles oficiales. Solo dos por detrás del delantero británico Ivan Toney. El líder en cuanto a la tabla de máximos artilleros del certamen se refiere no es otro que el colombiano nacionalizado mexicano Julián Andrés Quiñones. 29 gritos sagrados tiene el ex América de México, quien justamente en la última derrota del Al-Nassr se dio el gusto de seguir acrecentando sus cifras.

Cristiano Ronaldo sueña con una temporada donde pueda terminar con su sequía de títulos en Arabia Saudita. Todo ello en una campaña donde nuevamente se persigue el hito de llegar a los 1000 goles oficiales y donde, solamente en cuanto a sus registros individuales se refiere, acumula 27 tantos y 4 asistencias en un total de 32 partidos disputados.

Datos claves

Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr necesitan sumar 7 puntos para asegurar el título de liga.

y el Al-Nassr necesitan sumar para asegurar el título de liga. El delantero portugués registra 27 goles y cuatro asistencias en 32 partidos esta temporada.

y cuatro asistencias en esta temporada. Julián Quiñones lidera la tabla de goleadores del torneo árabe con 29 gritos sagrados.