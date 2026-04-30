Nuevas quejas en Arabia por los arbitrajes a Cristiano Ronaldo: “Siempre favorecen al Al-Nassr”

Los goles de Cristiano Ronaldo y Kingsley Coman acercan el primer gran título del Al-Nassr. La victoria por 2-0 ante Al-Ahli deja al equipo del ex Real Madrid o Manchester United a pocos pasos de levantar el título de la primera división de Arabia Saudita dentro de algunas semanas. Nueva jornada marcada por la polémica y por acusaciones de favorecimiento al equipo de Riad.

“El arbitraje es una locura, lo juro por Dios… Las decisiones siempre favorecen a Al-Nassr. Cada temporada los empujan hacia los títulos. Es increíble, honestamente”, palabras del defensor turco Merih Demiral. Hablamos de uno de los fichajes estelares del Al-Ahli desde Europa. Sus quejas se unen a una serie de declaraciones que en los últimos meses han alimentado una campaña que indicaba que Cristiano Ronaldo sería campeón a finales del mes de mayo.

Hablamos de un excompañero de CR7 en la Juventus. También una figura que no se contuvo durante todo el encuentro. Sus constantes choques con las gradas del Al-Nassr dejaron imágenes de todo tipo e incluso gestos al estadio donde juega como local Cristiano Ronaldo, burlándose de la participación del club en la segunda competición internacional de clubes de Asia.

“Por primera vez, hay una medalla de la Champions League en su estadio”, comentaba en sus redes sociales Demiral. Nueva jornada marcada por la polémica y donde Cristiano Ronaldo marcó un gol absolutamente vital sobre el minuto 76. En este momento, su Al-Nassr mantiene la ventaja sobre Al-Hilal y saca de la lucha por el título al Al-Ahli, quienes se quedan a 13 puntos del liderato cuando restan solo cinco jornadas.

Demiral, de compañero a critico de los arbitrajes que recibe CR7: GETTY

Más allá de las polémicas, lo cierto es que el portugués se acerca también los 1000 goles oficiales. Su tanto sobre el minuto 76 le permite encontrarse a solamente 30 gritos grados de ser el primer jugador en la historia de este deporte en celebrar un millar de anotaciones. Tiene todavía 5 partidos entre todas las competencias que le quedan al Al-Nassr para acrecentar sus registros.

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Al-Nassr, más que cerca del título

Ocho puntos de ventaja tiene Cristiano en este momento sobre Al-Hilal. Los actuales campeones de la Saudi Pro League tienen un partido menos, así como toda la presión encima cuando restan 15 unidades en juego. Ronaldo se verá las caras con el conjunto azul, por si faltaba algo de morbo, en la anteúltima jornada del certamen.

Pero CR7 y su Al-Nassr sueñan con más. No olvidemos que están en la final de la Champions League de Asia 2. Gamba Osaka será su rival a mediados de mes para intentar consagrar una campaña de doblete. Poco más de tres triunfos en todos los frentes necesita Cristiano Ronaldo para llegar a la Copa del Mundo como rey de Arabia y de todo Oriente Medio.

Datos claves

El equipo Al-Nassr venció 2-0 al Al-Ahli con anotaciones de Cristiano Ronaldo y Kingsley Coman.

venció al Al-Ahli con anotaciones de y Kingsley Coman. El defensor Merih Demiral acusó públicamente de favorecimiento arbitral al conjunto de Riad.

acusó públicamente de favorecimiento arbitral al conjunto de Riad. Cristiano Ronaldo mantiene una ventaja de 8 puntos sobre Al-Hilal en la Saudi Pro League.