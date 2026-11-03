Santa Fe quedó fuera de Copa y ya empiezan a sonar reemplazos para Pablo Repetto

Independiente Santa Fe quedó eliminado de la Copa Colombia y ya empiezan a sonar entrenadores para reemplazar a Pablo Repetto.

La eliminación de Independiente Santa Fe como visitante en la Copa Colombia vuelve a poner a Pablo Repetto en duda de cara a su continuidad para la próxima temporada. Tras este resultado, los hinchas comienzan a mencionar varios nombres como posibles alternativas para el banquillo del ‘Cardenal’.

Uno de los entrenadores solicitados por los aficionados fue Rafael Dudamel, actualmente en Deportivo Cali, aunque sin su continuidad asegurada para 2027. Asimismo, otro nombre que tomó fuerza entre las peticiones fue el de Leonel Álvarez.

Los hinchas también pidieron el regreso de dos entrenadores que ya tuvieron etapas positivas en Independiente Santa Fe: Gustavo Costas y Jorge Bava. Ambos se encuentran actualmente sin equipo, aunque el uruguayo Bava también estaría en los planes de Junior de Barranquilla para la próxima temporada.

Lo último que se conoció públicamente es que Independiente Santa Fe negociaba la renovación de Pablo Repetto, incluso con una propuesta de aumento salarial. Sin embargo, la eliminación de la Copa Colombia podría aplazar las conversaciones hasta diciembre.

A Independiente Santa Fe solamente le queda mantenerse en puestos de playoffs y pelear por el título de la Liga BetPlay. Actualmente, el conjunto cardenal ocupa el quinto puesto de la tabla de posiciones, después de quedar eliminado de la Copa Colombia y la Copa Sudamericana.

El salario que le ofrecería Junior de Barranquilla a Pablo Repetto

Según versiones que circulan en medios, Junior le ofrecería a Repetto un salario mensual de 80.000 dólares, una cifra que lo acercaría a los 960.000 dólares anuales. La propuesta sería similar a la que ganaba Repetto en Atlético Nacional de la misma Liga BetPlay.

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