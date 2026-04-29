¿A Repetto? Rodallega salió muy enojado y dejó todo estos insultos al banquillo

Santa Fe la pasa muy mal en la Copa Libertadores y ahora volvió a sumar una durísima derrota que los deja al borde de la eliminación. El equipo de Repetto dejó una pésima presentación ante Platense y también protagonizó una polémica contra Hugo Rodallega.

El histórico delantero salió de cambio al minuto 73′ y se fue muy enojado. El goleador entregó la cinta de capitán y luego comenzó un colectivo de insultos mirando al banquillo, de los cuales se entienden aquellos que empiezan con la letra M y los de la H.

No queda claro si el jugador insultó a Repetto, sin embargo, su mirada si es directa al banquillo de Santa Fe. ‘Los Cardenales’ necesitan una segunda vuelta perfecta para seguir en Copa Libertadores o podrían ser eliminados en la primera fase.

Por otro lado, Santa Fe también busca ganar y sumar puntos aunque sea para entrar a la Copa Sudamericana, algo que se ve muy difícil en un grupo donde Corinthians y Platense podrían comenzar a sacar diferencia. El otro rival es el siempre difícil Peñarol.

¡Rodallega salió MUY ENOJADO!



El capitán de Independiente Santa Fe fue sustituido y así se fue…



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Esta nueva derrota llega en el momento menos oportuno de la temporada, puesto que, Santa Fe estará jugando la siguiente semana contra Internacional de Bogotá por un lugar en los play-off del torneo. Un encuentro donde el empate o derrota complicaría a ‘Los Cardenales’.

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El contrato de Repetto con Santa Fe

No está siendo la mejor temporada para Repetto con Santa Fe. Al frente del “Expreso”, el DT suma 23 partidos en los cuales ha ganado 7 encuentros, empatado 10 y perdido 6. Su puesto está en constante análisis a la interna del club.

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