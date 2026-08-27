¡Bombazo! Este equipo campeón de Champions League hizo una oferta por Daniel Muñoz

El campeón de la Champions League que llegó a ya hacer una oferta por el fichaje de Daniel Muñoz.

Daniel Muñoz estaría muy cerca de dejar el Crystal Palace y mudarse a un campeón de la Champions League. El lateral colombiano podría hacer este movimiento, después de que también se revelara que el Palace no ve con malos ojos su salida.

David Ornstein revela que el Nottingham Forest ya hizo una oferta por Daniel Muñoz. El dos veces campeón de la Champions League quiere seguir compitiendo este año en la Premier League y por eso ven al colombiano con buenos ojos.

Además, Muñoz cuenta con que en el Forest se va a encontrar con un viejo conocido, puesto que, en este club está Oliver Glasner, quien fuera su entrenador en el Palace, y quien sacó el mejor nivel del colombiano. De ahí que, es un fichaje que se puede dar.

La oferta que Palace recibe es de 20 millones de libras más 2 en variables y se espera que las negociaciones se concreten en las próximas horas. Incluso, el jugador de la Selección Colombia podría ya jugar en este fin de semana con su nuevo equipo.

Daniel Muñoz podría marcharse del Palace. (Foto: GettyImages)

Muñoz también sonó para Everton que estaba en la puja de su fichaje y quería también tenerlo para este nuevo curso. El lateral de 30 años lleva buenas temporadas en Inglaterra y también jugó una Copa del Mundo a un gran nivel y por eso tiene a varios interesados

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Los números de Daniel Muñoz en la anterior temporada

Daniel Muñoz en la temporada anterior con Crystal Palace jugó un total de 46 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 4 asistencias, sumó en cancha un poco más de 3.000 minutos y a final de año ganó la Conference League y la Community Shield.

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