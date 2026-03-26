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Alberto Gamero recibió una nueva oferta ¿vuelve a Liga BetPlay?

El colombiano Alberto Gamero rechazó una oferta de Ecuador pero ya hay un nuevo club que lo quiere contratar para este 2026.

Por Gustavo Dávila

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Alberto Gamero recibió una nueva oferta ¿vuelve a Liga BetPlay?
Alberto Gamero recibió una nueva oferta ¿vuelve a Liga BetPlay?

Alberto Gamero sigue a la espera de volver a dirigir pero no por falta de ofertas. El DT colombiano dejó el Deportivo Cali y ya hay varios clubes que lo contactaron, el último desde Perú.

FCB Melgar de la Liga 1 es el nuevo interesado en contratar a Alberto Gamero. El club peruano podría pagarle más de lo que percibía en el Deportivo Cali, dónde renunció tras malos resultados.

En horas recientes trascendió que el Orense de Ecuador también lo quiso pero rechazó la oferta por el tema de la inseguridad que atraviesa el vecino país. En lo económico, el Melgar también le pagaría más que en LigaPro.

Gamero podría esperar hasta junio para retomar su carrera, desde la propia Liga BetPlay también suena con fuerza como reemplazo de Diego Arias en Atlético Nacional.

Como entrenador, Alberto Gamero ha sido campeón con tres equipos distintos. Con Boyacá Chicó ganó la primera división, mismo logro que consiguió con Deportes Tolima y Millonarios, además de dos Copas Colombia.

Los equipos dirigidos por Alberto Gamero

Alberto Gamero ha construido una carrera sólida en el fútbol colombiano, dirigiendo equipos como Boyacá Chicó, Águilas Doradas, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Millonarios

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Alberto Gamero - ex DT Millonarios.

Alberto Gamero – ex DT Millonarios.

En resumen

  • FCB Melgar de Perú es el nuevo interesado en contratar al director técnico Alberto Gamero.
  • Alberto Gamero rechazó una oferta del Orense de Ecuador debido a la inseguridad del país.
  • El entrenador colombiano registra títulos de primera división con Boyacá Chicó, Deportes Tolima y Millonarios.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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