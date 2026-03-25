Nicolás Rodríguez rompe el silencio sobre la grave denuncia en su contra

El fin de semana estuvo marcado por la grave denuncia de abuso sexual que recae sobre Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional. Tras varios días dónde trascendieron detalles y las acciones del club, llegó la respuesta del propio jugador.

Mediante un comunicado oficial firmado por el jugador y su defensa, Rodríguez expresó: “Rechazamos de manera enfática la denuncia interpuesta… sostenemos que las acusaciones no se ajustan a la realidad de lo sucedido”, señala el documento firmado por la defensa encabezada por Luis Felipe Henríquez del Castillo.

“Manifestamos nuestra absoluta confianza en la inocencia de Nicolás Rodríguez Calderón. El jugador ha mantenido una conducta personal y profesional ejemplar a lo largo de su carrera (…) solicitamos a la opinión pública respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia”, agregaron.

Mientras tanto el caso continúa en investigación en Fiscalía General de la Nación, al mismo tiempo que el jugador comunicó su disposición a declarar cada vez que sea requerido.

La respuesta de Atlético Nacional

Por su parte, Atlético Nacional señaló que está tomando las acciones correspondientes y en principio el jugador está separado del plantel mientras se esclarecen los hechos.

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En resumen