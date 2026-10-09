América publica el parte médico de Nicolás Hernández luego de que un árbol le cayera mientras manejaba

Conoce los detalles del parte médico oficial de América de Cali sobre el estado de salud de Nicolás Hernández tras el accidente.

“¿Estás bien, brother (hermano)?”, fue lo primero que le preguntaron a Nicolás Hernández luego de sufrir un grave accidente en el que un árbol le cayó al carro que iba manejando. ¿Cómo está el defensor central? América de Cali ya publicó el primer parte médico.

Hernández se estaba recuperando de una contusión ósea y distensión ligamentaria en la rodilla derecha que sufrió el domingo 20 de septiembre de 2026 y por eso no jugaba en América. Ahora, fue protagonista de un fuerte accidente vehicular en Santiago de Cali.

El defensor central de América de Cali se encontraba manejando por el sur de Santiago de Cali cuando a la altura del barrio Ciudad Jardín un arbol muy grande cayó sobre el vehículo que manejaba. Las personas que vieron el accidente corrieron a ayudar a Nicolás Hernández, quien en medio del shock por lo sucedido tardó unos instantes en reaccionar. ¿Está bien? ¡Ya hay parte médico oficial!

El parte médico de Hernández luego del grave accidente automovilístico

Accidente de Nicolás Hernández. (Foto: X @leonelcerrudo y @Americaenlared)

“América de Cali confirma que nuestro jugador Nicolás Hernández sufrió un accidente vehicular. Se encuentra fuera de peligro y con trauma en rodilla derecha. América de Cali confirma que nuestro jugador Nicolás Hernández sufrió un accidente mientras se movilizaba en su vehículo, luego de que un árbol cayera sobre este a causa del fuerte aguacero que cayó en horas de la tarde“, fue el comunicado del equipo ‘Escarlata’.

¿Hasta cuándo tiene contrato Nicolás Hernández en América de Cali?

Luego de resolver diferencias contractuales con la dirigencia al inicio de la Liga Colombiana II-2026, Hernández firmó con América de Cali hasta el 31 de diciembre de 2028.

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