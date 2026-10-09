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Nicolás Hernández, jugador de América de Cali, sufre grave accidente: un árbol le cayó al carro que manejaba

Impactante emergencia en Cali. Descubre los detalles del aparatoso accidente que sufrió Nicolás Hernández tras la caída de un árbol sobre su vehículo.

Accidente de Nicolás Hernández.
© X @leonelcerrudo y @AmericaenlaredAccidente de Nicolás Hernández.

¡Se salvó de milagro! Las fuertes lluvias que se vivieron en Colombia el 8 de octubre le hicieron pasar un gran susto a Nicolás Hernández. El jugador de América de Cali iba manejando cuando un árbol le cayó encima. Las primeras imagénes fueron impactantes.

Hernández venía de ser una de las gratas sorpresas del América en el primer semestre del fútbol de Colombia. Llegó como agente libre en plena liga y terminó consolidándose como titular con 823 minutos. Sin embargo, el segundo semestre no le venían saliendo bien las cosas.

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Hernández sufre grave accidente: un árbol le cayó al carro que manejaba

El accidente de Nicolás Hernández. (Foto: X)

El accidente de Nicolás Hernández. (Foto: X)

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Datos clave

  • Nicolás Hernández: un árbol cayó sobre el jugador de América de Cali mientras conducía.
  • 8 de octubre: ocurrieron fuertes lluvias en Colombia que provocaron el accidente del futbolista.
  • Caída de un árbol: el impactante incidente sucedió mientras el deportista iba manejando.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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