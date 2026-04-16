Así quedó la tabla de posiciones de Millonarios en Copa Sudamericana

Millonarios se recuperó de la derrota en la primera fecha de la Copa Sudamericana y logró ganar de local contra Boston River. Esto le permite respirar un poco en la tabla de posiciones.

Sao Paulo logró vencer al chileno O’Higgins y tiene puntaje perfecto por el momento, el resto de equipos quedó con tres unidades. Recordar que pasan directo a octavos los primeros de cada grupo.

Boston River quedó sin puntos tras dos derrotas, a Millonarios le ponen la obligación de sumar puntos de visita o esperar un tropiezo del gigante de Brasil en las siguientes fechas.

Millonarios recibe al Sao Paulo de Brasil en la siguiente jornada, partido que podría terminar anticipadamente la participación de los bogotanos en la Copa Sudamericana.

La otra alternativa que tiene Millonarios para seguir en carrera internacional es quedar como mejor tercero de todos los grupos, así también jugarían un play off contra los terceros de Copa Libertadores.

Publicidad

Fichajes Millonarios LigaPro 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

Darwin Quintero fue el autor del gol de Millonarios.

En resumen

Millonarios venció a Boston River en Bogotá y sumó sus primeros puntos en la Copa Sudamericana .

venció a en Bogotá y sumó sus primeros puntos en la . El club Sao Paulo lidera el grupo con puntaje perfecto tras derrotar al conjunto chileno O’Higgins .

lidera el grupo con puntaje perfecto tras derrotar al conjunto chileno . Millonarios enfrentará a Sao Paulo en la próxima jornada para definir sus opciones de clasificación.