Bayern Múnich está en las semifinales de la UEFA Champions League tras eliminar al Real Madrid, el club alemán pasó gracias al gol de Luis Díaz y este tanto le podría significar una fortuna individual para el colombiano.

En su contrato hay una cláusula estipulada de 250 mil euros que se le pagará a Luis Díaz si termina como goleador del Bayern Múnich en la Bundesliga y en la UEFA Champions League.

Este tanto le acerca a este objetivo, aunque al colombiano de forma realista solo le queda ser el goleador de la UEFA Champions League ya que en la Bundesliga está muy por detrás de Harry Kane.

Con su tanto, Luis Díaz tiene seis goles y le quedan las dos semifinales y una hipotética final para anotar cinco tantos más. El ma´ximo goleador es Kylian Mbappé, quién ya acabó su torneo al menos por este año.

Bayern Múnich ahora enfrentará al PSG por las semifinales en lo que será el partido más difícil posible para los alemanes. En la otra llave está el Arsenal vs. Atlético de Madrid.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Díaz en Bayern Múnich?

No solo pasó a ganar €14 millones de euros brutos al año. Tanta es la confianza que Bayern Múnich le tiene a Luis Díaz que decidió darle un contrato hasta el 30 de junio de 2029 a pesar de que el extremo de la Selección Colombia tenía 28 años cuando lo firmaron.

Publicidad

Luis Díaz – Bayern Múnich gol al Real Madrid. Foto: Getty

En resumen