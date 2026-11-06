Atlético Nacional decidió su primera salida para el 2027

Atlético Nacional empieza a pensar en refuerzos pero también en algunas salidas, uno de ellos ya quedaría definido para el 2027.

Atlético Nacional comienza a planificar la temporada 2027 y ya tendría definida su primera baja. El conjunto verdolaga analiza movimientos en su plantilla y uno de los futbolistas que llegó este año estaría más cerca de abandonar el club.

De acuerdo con Mauricio Agudelo, periodista de Win Sports, Nicolás Rodríguez estaría más afuera que adentro de Atlético Nacional para 2027. El extremo llegó procedente del Orlando City en 2026 y jugó todo el año con los ‘Verdolagas’.

En la última jornada de la Liga BetPlay, Rodríguez fue titular en la visita de Atlético Nacional a Bucaramanga. Antes de eso, el extremo de 22 años estuvo partidos incluso sin ser parte de la nómina de convocados.

Atlético Nacional contrató a Nicolás Rodríguez, mediante una cesión por un año desde Orlando City, equipo de la Major League Soccer. El acuerdo contempla una opción de compra que permitiría al conjunto colombiano quedarse definitivamente con el jugador.

La operación tendría un costo de 1,6 millones de dólares por el 60 % de los derechos de Nicolás Rodríguez, cifra que Orlando City espera recibir si Atlético Nacional decide ejecutar la opción.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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