Después de Castañeda: los otros dos jugadores que Estados Unidos le ganó a la Selección Colombia

Santiago Castañeda eligió a Estados Unidos como su selección, y estos cracks también lo siguen y rechazan a Colombia.

La Selección Colombia en esta semana ya sabe que perdió a Santiago Castañeda que se fue con la mayor de Estados Unidos, sin embargo, no será la única perdida en esta semana para el equipo nacional. Ahora se confirmó que dos jóvenes figuras también se van con la selección norteamericana.

Se supo que las dos jóvenes figuras de raíces colombianas como Alex Shaw y Xanti Oyharçabal, eligieron representar a la Selección de Estados Unidos en categorías inferiores. Con esto, se confirma que el equipo nacional no fue atractiva para los jóvenes cracks.

Ya con Alex Shaw hubo un importante acercamiento, pero el jugador acaba eligiendo la Selección de Estados Unidos. Representará al equipo Sub-19 en los siguientes amistosos que tendrá que jugar. Mientras que Oyharçabal lo hará con la Sub-20.

La Selección Colombia tendrá que seguir en el “mercado” de jóvenes joyas para seguir atrayendo a diferentes jugadores. El equipo nacional ya ha perdido cracks con equipos como España y ahora Estados Unidos.

Colombia pierde cracks con Estados Unidos. (Captura de pantalla)

Por otro lado, la Selección Colombia no es que los ha perdido definitivamente, los jóvenes cracks jugarán en el equipo de inferiores, mientras que Castañeda no está bloqueado, ya que solo jugará partidos amistosos con el equipo mayor de la Selección de Estados Unidos.

Publicidad

¿Cuándo juega sus amistosos Colombia?

Así quedaron repartidos los dos amistosos que jugará la Selección Colombia:

Colombia vs Chile (13 de noviembre)

Colombia vs Chile (17 de noviembre)

Encuesta¿Colombia ganará algún crack? ¿Colombia ganará algún crack? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: