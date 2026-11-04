Dos grandes de Colombia van por Gustavo Costas ¿a quién elige?

De cara al mercado de entrenadores para la próxima temporada, se conoce que dos grandes del fútbol colombiano estarían interesados en el mismo DT: Gustavo Costas. El argentino podría regresar a la Liga BetPlay tras casi una década.

Según rumores de la prensa colombiana, Gustavo Costas estaría en los planes de Junior de Barranquilla y también suena como posible reemplazo de Pablo Repetto en Independiente Santa Fe. Ambos clubes tienen entrenadores con contratos vigentes únicamente hasta diciembre, por lo que buscarán entrenadores.

Una de las ventajas que tiene el entrenador argentino es que ya conoce el fútbol colombiano y actualmente se encuentra como agente libre, tras su salida de Racing Club. Los equipos interesados únicamente tendrían que ponerse de acuerdo en las condiciones económicas de su contratación.

Gustavo Costas estaría dispuesto a regresar a Colombia por un salario cercano a los 50.000 dólares mensuales. Esta cifra sería inferior a lo que actualmente cobraría Pablo Repetto en Santa Fe y también estaría por debajo de las pretensiones económicas de Sebastián Beccacece, que pide cerca de 2 millones al año a Junior.

El entrenador argentino ya tuvo una destacada experiencia en el fútbol colombiano entre 2014 y 2017, período en el que dirigió a Independiente Santa Fe y conquistó cuatro títulos nacionales, además de la Suruga Bank.

Los nombres que suenan para ser DT de Junior de Barranquilla

Mientras tanto, Junior mantiene varias alternativas para ocupar el banquillo de cara a la próxima temporada. Entre los nombres que aparecen en el radar están Jorge Bava, Leonel Álvarez, Arturo Reyes, Sebastián Beccacece, Gustavo Quinteros y Norberto Araujo.

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