Atlético Nacional va por polémico refuerzo extranjero ¿de quién se trata?

Atlético Nacional va por un nuevo refuerzo para el 2027 y sería un criticado jugador de un grande de América.

Atlético Nacional comienza a planificar los refuerzos para la temporada 2027 y entre sus posibles incorporaciones aparecería un polémico futbolista que actualmente milita en el extranjero. El conjunto colombiano buscaría al defensor de uno de los grandes del continente.

Según el portal ecuatoriano Mr. Offsider, Atlético Nacional tendría en su lista de posibles refuerzos a Gian Franco Allala, central uruguayo que actualmente juega en Liga de Quito. En el equipo albo, el defensor se mantiene como titular indiscutible desde su llegada en 2024.

El posible fichaje de Allala por Atlético Nacional genera cierta sorpresa, especialmente por las críticas que ha recibido de los hinchas de Liga de Quito. El uruguayo ha sido cuestionado en distintos partidos por su lentitud frente a rivales de mayor jerarquía.

Atlético Nacional buscaría incorporar un nuevo defensor central para 2027 y la planificación podría cambiar si se concreta la salida de Néider Parra. Ahí el conjunto colombiano tendría que buscar hasta dos zagueros, por pedido del entrenador Lucas González.

Allala tiene contrato con Liga de Quito hasta junio de 2027 y anteriormente se habló de una posible renovación con el club ecuatoriano. Desde su llegada en 2024, el defensor uruguayo conquistó el campeonato ecuatoriano de 2024 y la Supercopa Ecuador de 2025, títulos que forman parte de su recorrido con los albos.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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