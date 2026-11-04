Sorpresa total: Los tres DTs finalistas para ser nuevo entrenador de Junior

Junior de Barranquilla busca nuevo entrenador y por el momento reportan que solo quedan tres nombres como finalistas.

Junior de Barranquilla sigue trabajando contrarreloj para cerrar a su nuevo entrenador de cara a la temporada 2027. Pese a la danza de nombres que han sonado durante los últimos días, tres candidatos comienzan a perfilarse como los finalistas de la búsqueda.

Según información de Pipe Sierra, los tres nombres que permanecen como candidatos para dirigir a Junior son Jorge Bava, Arturo Reyes y, sorpresivamente, Sebastián Viera, quien todavía tendría respaldo para continuar pese al irregular semestre del equipo.

Arturo Reyes y Sebastián Viera responderían a la intención de un sector de la directiva de mantener un entrenador colombiano. En cambio, quienes buscan un cambio hacia un DT extranjero apostarían por Jorge Bava, exentrenador de Independiente Santa Fe.

En las últimas semanas también trascendieron como opciones Gustavo Costas, Sebastián Beccacece y Pablo Repetto. Sin embargo, los tres entrenadores habrían quedado fuera de las alternativas que actualmente maneja Junior.

En el aspecto económico, los tres finalistas se ajustarían al presupuesto del club sin representar una inversión demasiado elevada. Por el contrario, Costas, Beccacece o Repetto exigirían salarios cercanos a los 80 mil a 100 mil dólares mensuales, cifras que serían prácticamente impagables para Junior, salvo que se renuncie a incorporar refuerzos.

Las salidas de Junior para 2027

De acuerdo a la información de Pasión Tiburona, algunos jugadores que se marcharán de Junior porque terminan contrato para la siguiente temporada son Yimmi Chará, Juan David Ríos, Harold Rivera por y también Teo Gutiérrez, pero este último lo hace porque deja el fútbol.

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Jorge Bava – Independiente Santa Fe. Foto: Ind. Santa Fe.

En resumen