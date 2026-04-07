FC Barcelona va en serio por fijo de la Selección Colombia

La Selección Colombia podría tener a uno de sus titulares del Mundial 2026 como nuevo refuerzo del FC Barcelona. Los ‘blaugranas’ tienen como alternativa a un defensor ‘cafetero’.

Según medios españoles, Jhon Janer Lucumí podría ser el nuevo defensor central del FC Barcelona. El jugador del Bologna ya estuvo en planes del Manchester City la temporada pasada.

La transferencia no es tan clara, dependerá de si los campeones de España logran cerrar o no a Alessandro Bastoni del Inter de Milán. El italiano es la opción principal pero el Inter de Milán está pidiendo más de 30 millones de euros.

No es la primera vez que desde el Camp Nou piensan en un jugador colombiano para su zaga central, hace poco menos de diez años entre las filas del blaugrana estuvo Yerry Mina, con paso irregular.

Lucumí podría irse del Bologna de Italia por menos de 20 millones de euros protagonizando así un salto a un gigante de Europa a sus 27 años de edad. En este mismo mercado también hay rumores de un interés por Daniel Muñoz.

Las estadísticas de Jhon Lucumí en el Bologna

Lucumí lleva ocho años en Europa, cuatro años en el GENK de Bélgica y cuatro más en el Bologna. En total lleva más de 140 partidos con el club italiano, con Colombia lleva 35 partidos jugados.