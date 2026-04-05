Toda Colombia impactada: RD Congo intentará nacionalizar a 10 jugadores europeos para el Mundial 2026

Un bombazo dan a conocer desde África, y es que medios deportivos aseguran que RD Congo buscará nacionalizar a más de diez jugadores para que puedan estar en el Mundial 2026. De esta forma, la Selección Colombia podrá enfrentar de golpe a varios cracks de Europa.

La lista de jugadores que serían nacionalizados por la selección de Congo para el torneo inclueyn elementos que militan en la Premier League, la liga italiana, Bundesliga, Ligue 1 entre otros. Los jugadores serían:

Warren Bondo (Cremonese, Italia)

Willy Kambwala (Villarreal, España)

Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt, Alemania)

Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig, Alemania)

Samuel Mbangula (Werder Bremen, Alemania)

Jordy Makengo (SC Friburgo, Alemania)

Antoni Milambo (Brentford, Inglaterra)

Dilane Bakwa (Nottingham Forest, Inglaterra)

Marc Bola (Watford, Inglaterra)

Bradley Locko (Stade Brest, Francia)

No es la primera vez que RD Congo realiza estas maniobras, ya entre los jugadores que lograron la clasificación están los nacionalizados Axel Tuanzebe o Aaron Wan-Bissaka, ambos con larga carrera en Europa.

Senny Mayulu es el primero de los jugadores anunciados como oficiales naturalizados. El joven volante del PSG aceptó jugar con RD Congo y tener su primer Mundial con tan solo 19 años de edad.

Día y hora del partido Colombia vs. RD Congo en la fase de grupos del Mundial 2026

Con la gran novedad que un jugador como Senny Mayulu, que acumula 12 goles y 9 asistencias en 76 partidos con el PSG, va estar presente en este partido, la Selección Colombia enfrentará a RD Congo el martes 23 de junio a las 9:00 P.M. en el estadio Akron, de Guadalajara, por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

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Senny Mayulu ya ha jugado en el primer equipo del PSG. Foto: Getty.

En resumen