Carlos Antonio Vélez anuncia la noticia que toda Colombia esperaba: “Me voy”

No hay por qué negarlo, Carlos Antonio Vélez es el periodista que en la actualidad despierta más amores y odios en Colombia. Por ese motivo, causó gran sorpresa la noticia que dio y que todo el país estaba esperando porque le dio respuesta tanto a seguidores como contradictores.

Uno de los mayores críticos de la era de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia es Vélez. Al periodista de los canales RCN y Win Sports no le ha temblado la voz para soltar expresiones como que el técnico argentino “es un hombre decepcionante” que “no tiene la suficiente personalidad”.

En vísperas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Carlos Antonio Vélez ya había sorprendido con la decisión que no iba a pedir más jugadores para la Selección Colombia porque “el señor Lorenzo va a llevar a los jugadores de él. No a los que mejor estén jugando“. Ahora, el periodista redobló la apuesta con un importante anuncio.

“Me voy”: La noticia de Carlos Antonio Vélez que todos esperaban en Colombia

Carlos Antonio Vélez estará en el Mundial 2026 con Win y RCN. (Foto: / @velezfutbol)

“De donde no me han sacado, yo me fui. En septiembre le dije a mis superiores, Andrea Guerrero y Jorge Arabia, que no iba a volver a comentar partidos de selección nacional. Yo fui el que me fui en septiembre, en septiembre en una reunión en el (Club) El Nogal. Sí, por cualquier mal entendido. Yo fui el que dije: ‘Me voy’. Obvio que voy a estar con RCN y con WIN en el Mundial, pero no voy a comentar partidos de Colombia porque a mi me gusta hablar de fútbol y no puedo hablar de fútbol en las transmisiones de Colombia”, reveló Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’.

El motivo por el cual Vélez dejó de comentar los partidos de la Selección Colombia

Luego de revelar que no estará en las transmisiones que RCN y Win Sports harán de la Selección Colombia en el Mundial 2026, Carlos Antonio Vélez explicó el motivo: “A veces se convierten esas transmisiones, y no juzgó a nadie, se convierten en activismo puro y yo no soy activista. No sé cuántos curso he hecho y he tratado de aprender, medianamente algo entiendo para hacer activismo… ¡No! Tengo que hablar es de fútbol y cuando veo cosas malas las tengo que decir y a lo mejor usted en casa tomando cerveza y viendo Colombia con una camiseta puesta le puede parecer muy amargo que diga que el equipo esta jugando mal. Los entiendo, entonces por eso tome la decisión“.

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