La reacción de Néstor Lorenzo durante la derrota ante Francia que nadie en Colombia puede entender

Fue uno de los principales señalados del mal rendimiento y… ¿No se ayudó? La Selección Colombia perdió contra una selección de Francia que decidió jugar gran parte del partido con suplentes y durante la derrota se dio una reacción del entrenador Néstor Lorenzo que nadie en el país podía entender.

Lorenzo estaba en el ojo del huracán porque había dicho que “la verdad que estoy contento con el trabajo realizado, creo que estuvimos a la altura” luego de perder 2-1 ante Croacia, que inició con siete jugadoes suplentes. Frente a Francia, tampoco supo leer el partido.

Con la decisión de solo probar dos nuevos nombres en la habitual formación titular, Álvaro Montero y Juan David Cabal, Lorenzo volvió a exponer el bajo nivel con el que llegaban jugadores como James Rodríguez. Francia no tuvo piedad y desde el banco no hubo reacción alguna.

La reacción de Lorenzo en la derrota ante Francia que dejó sin palabras a Colombia

Néstor Lorenzo y Luis Díaz en Colombia vs. Francia. (Foto: Getty Images)

La Selección Colombia perdía 1-0 ante Francia cuando Maghnes Akliouche tiró un centro al minuto 41 del primer tiempo. Marcus Thuram le ganó la posición a Daniel Muñoz y, ante la mala salida de Álvaro Montero, marcó de cabeza el 2-0 parcial. En ese momento, las cámaras de televisión enfocaron a Néstor Lorenzo y llegó la reacción que nadie en el país podía creer. Lejos de levantarse, dar algúna indicación o intentar levantar el ánimo del equipo, el DT argentino se quedó sentado con una mirada que tenía más dudas que respuestas. ¡Video!

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ver también La orden que el DT de Francia dio para que golearan a la Selección Colombia: “Les hacemos daño”

Este es el salario de Néstor Lorenzo como entrenador de la Seleccion Colombia

Con la garantía que tiene contrato hasta julio de 2026, la continuidad de Lorenzo en la Selección Colombia dependerá de la instancia hasta la que lleguen en el Mundial. Si hace una buena Copa del Mundo, seguramente el salario de $2.4 millones de dólares que recibe al año no solo se mantendrá, si no que, seguramente, subirá.

Encuesta¿Cuál es el mayor error de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia? ¿Cuál es el mayor error de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia? Ya votaron 0 personas

En resumen

Néstor Lorenzo permaneció sentado y en silencio tras el segundo gol de Francia .

permaneció sentado y en silencio tras el segundo gol de . El delantero Marcus Thuram marcó el 2-0 tras un centro de Maghnes Akliouche .

marcó el 2-0 tras un centro de . El salario anual del técnico Néstor Lorenzo es de $2.4 millones de dólares.

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