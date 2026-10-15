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Dimayor no dudó y tomó esta decisión ante la demanda de Once Caldas para quitarle 3 puntos a Millonarios

Resolución definitiva en el FPC. Descubre la contundente decisión de la Dimayor ante la demanda de Once Caldas contra Millonarios.

Dayro Moreno y el logo de la Dimayor.
© X / @Notionce1 y @dimayorDayro Moreno y el logo de la Dimayor.

Todo parece indicar que duró poco el revuelo que causó la noticia que Once Caldas va a demandar el partido que no pudo jugar contra Millonarios el 13 de octubre para obtener los tres puntos. Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimyaor, no dudó en dejar todo claro.

En primera instancia, Daniel Jaramillo, presidente del Once Caldas, afirmó sobre la posibilidad de pedir los puntos porque no se pudo jugar contra Millonarios por el mal estado de la cancha del estadio ‘El Campín’ que lo estamos analizando, también hay que ser solidarios con los equipos de Bogotá, ellos no tienen ese control como sí lo tenemos otros equipos”. Sin embargo, su postura habría cambiado.

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La decisión de Dimayor ante demanda del Once Caldas contra Millonarios

Carlos Mario Zuluaga y Andrés Colorado. (Foto: x / Zona libre de humo y LopezAndres_11)

Carlos Mario Zuluaga y Andrés Colorado. (Foto: x / Zona libre de humo y LopezAndres_11)

“En este caso Millonarios no está en riesgo de perder puntos por lo del Campin, es tema de fuerza mayor, un dia antes expertos nuestros fueron e inspeccionaron, pero a ultima hora como estaba cubierta la grama no habia manera de certificar el estado”, afirmó el presidente la Dimayor, según publicó en X el periodista Stiven Arce.

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La primera reacción de Millonarios al saber que Once Caldas le quiere quitar 3 puntos en el escritorio

En resumen

  • Carlos Mario Zuluaga: aclaró que Millonarios no perderá puntos en el escritorio.
  • Tres puntos: no le serán otorgados a Once Caldas mediante demanda oficial.
  • Fuerza mayor: dictaminó la Dimayor sobre el estado de la grama del Campín.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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