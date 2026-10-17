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Dónde ver EN VIVO Elversberg vs. Augsburg por la jornada 6 de la Bundesliga: TV y streaming online

Elversberg y Augsburg se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, por la jornada 6 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Elversberg vs. Augsburg, Bundesliga
Elversberg vs. Augsburg, Bundesliga

Elversberg recibe a Augsburg este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Elversberg perdió 0-1 como visitante ante Union Berlin en la fecha anterior. Elversberg está 10° en la tabla con 7 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante Hoffenheim.

+ Seguinos en

En su último compromiso, Augsburg empató 2-2 como local ante FC Bayern. El conjunto marcha 6° con 8 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Hertha.

El historial entre Elversberg y Augsburg

Elversberg y Augsburg se enfrentaron 9 veces en los últimos años: 1 triunfo de Elversberg, 4 de Augsburg y 4 empates.

Últimos 9 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
07/08/2015Elversberg vs. Augsburg1-3DFB Pokal
29/04/2006Elversberg vs. Augsburg1-1Regionalliga
29/10/2005Augsburg vs. Elversberg1-1Regionalliga
22/03/2005Elversberg vs. Augsburg0-1Regionalliga
07/08/2004Augsburg vs. Elversberg2-2Regionalliga
29/11/2003Augsburg vs. Elversberg2-1Regionalliga
01/08/2003Elversberg vs. Augsburg1-0Regionalliga
19/04/2003Elversberg vs. Augsburg1-1Regionalliga
28/09/2002Augsburg vs. Elversberg2-0Regionalliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 07:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:30 hs
  • Argentina: 10:30 hs
  • Colombia: 08:30 hs
  • Perú: 08:30 hs
  • Chile: 10:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Schalke vs. MainzSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Werder Bremen vs. PaderbornSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Hamburgo vs. StuttgartSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Union Berlin vs. DortmundSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Bayern vs. RB LeipzigSábado 17 de octubre10:3013:3018:30
Leverkusen vs. FreiburgDomingo 18 de octubre07:3010:3015:30
Borussia Mönchengladbach vs. HoffenheimDomingo 18 de octubre09:3012:3017:30

En síntesis

  • Elversberg y Augsburg se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 6 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por Tubi Mexico y FOX One.
  • Elversberg suma 7 puntos en el torneo.
  • Augsburg suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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