Dónde ver EN VIVO Elversberg vs. Augsburg por la jornada 6 de la Bundesliga: TV y streaming online

Elversberg y Augsburg se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, por la jornada 6 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Elversberg recibe a Augsburg este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Elversberg perdió 0-1 como visitante ante Union Berlin en la fecha anterior. Elversberg está 10° en la tabla con 7 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante Hoffenheim.

En su último compromiso, Augsburg empató 2-2 como local ante FC Bayern. El conjunto marcha 6° con 8 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Hertha.

El historial entre Elversberg y Augsburg

Elversberg y Augsburg se enfrentaron 9 veces en los últimos años: 1 triunfo de Elversberg, 4 de Augsburg y 4 empates.

Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/08/2015 Elversberg vs. Augsburg 1-3 DFB Pokal 29/04/2006 Elversberg vs. Augsburg 1-1 Regionalliga 29/10/2005 Augsburg vs. Elversberg 1-1 Regionalliga 22/03/2005 Elversberg vs. Augsburg 0-1 Regionalliga 07/08/2004 Augsburg vs. Elversberg 2-2 Regionalliga 29/11/2003 Augsburg vs. Elversberg 2-1 Regionalliga 01/08/2003 Elversberg vs. Augsburg 1-0 Regionalliga 19/04/2003 Elversberg vs. Augsburg 1-1 Regionalliga 28/09/2002 Augsburg vs. Elversberg 2-0 Regionalliga

Horario del partido

México (CDMX): 07:30 hs

07:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 10:30 hs

10:30 hs Colombia: 08:30 hs

08:30 hs Perú: 08:30 hs

08:30 hs Chile: 10:30 hs

10:30 hs España: 15:30 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Schalke vs. Mainz Sábado 17 de octubre 07:30 10:30 15:30 Werder Bremen vs. Paderborn Sábado 17 de octubre 07:30 10:30 15:30 Hamburgo vs. Stuttgart Sábado 17 de octubre 07:30 10:30 15:30 Union Berlin vs. Dortmund Sábado 17 de octubre 07:30 10:30 15:30 Bayern vs. RB Leipzig Sábado 17 de octubre 10:30 13:30 18:30 Leverkusen vs. Freiburg Domingo 18 de octubre 07:30 10:30 15:30 Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim Domingo 18 de octubre 09:30 12:30 17:30

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En síntesis