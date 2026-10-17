Dónde ver EN VIVO Elversberg vs. Augsburg por la jornada 6 de la Bundesliga: TV y streaming online

Elversberg recibe a Augsburg este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Elversberg perdió 0-1 como visitante ante Union Berlin en la fecha anterior. Elversberg está 10° en la tabla con 7 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante Hoffenheim.
En su último compromiso, Augsburg empató 2-2 como local ante FC Bayern. El conjunto marcha 6° con 8 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Hertha.
El historial entre Elversberg y Augsburg
Elversberg y Augsburg se enfrentaron 9 veces en los últimos años: 1 triunfo de Elversberg, 4 de Augsburg y 4 empates.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/08/2015
|Elversberg vs. Augsburg
|1-3
|DFB Pokal
|29/04/2006
|Elversberg vs. Augsburg
|1-1
|Regionalliga
|29/10/2005
|Augsburg vs. Elversberg
|1-1
|Regionalliga
|22/03/2005
|Elversberg vs. Augsburg
|0-1
|Regionalliga
|07/08/2004
|Augsburg vs. Elversberg
|2-2
|Regionalliga
|29/11/2003
|Augsburg vs. Elversberg
|2-1
|Regionalliga
|01/08/2003
|Elversberg vs. Augsburg
|1-0
|Regionalliga
|19/04/2003
|Elversberg vs. Augsburg
|1-1
|Regionalliga
|28/09/2002
|Augsburg vs. Elversberg
|2-0
|Regionalliga
Horario del partido
- México (CDMX): 07:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 10:30 hs
- Colombia: 08:30 hs
- Perú: 08:30 hs
- Chile: 10:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Tubi Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Schalke vs. Mainz
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Werder Bremen vs. Paderborn
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Hamburgo vs. Stuttgart
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Union Berlin vs. Dortmund
|Sábado 17 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Bayern vs. RB Leipzig
|Sábado 17 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Leverkusen vs. Freiburg
|Domingo 18 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim
|Domingo 18 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
En síntesis
- Elversberg y Augsburg se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 6 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por Tubi Mexico y FOX One.
- Elversberg suma 7 puntos en el torneo.
- Augsburg suma 8 puntos en el torneo.